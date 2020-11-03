Фото: в Нарве появится эстонский образовательный квартал - детсад, школа и гимназия

Образовательный квартал на улице Харидусе

Архитектурный конкурс привлек 13 бюро - вдвое больше, чем прошлогодний конкурс на разработку другой нарвской госгимназии и прилегающей к ней городской Кесклиннаской школы.

Жюри, в которое входили представители Министерства науки и образования, АО Riigi Kinnisvara, городской управы и архитектурных организаций, выбрало победителем проект Duo. Его представило архитектурное бюро Kolm Pluss Üks, которое до этого разрабатывало проект нарвского центра Академии МВД.

Часть здания нынешней Эстонской гимназии снесут, оставив только исторический корпус. По словам директора Уты Кроон-Ассафрей, новые корпуса 1962 года постройки - это всего на два года моложе исторического корпуса, но он был построен по более старому проекту, охраняется как архитектурный памятник, поэтому его нужно было сохранить.

Директор нарвского Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно рассказала, что требования города к проектам были очень четко описаны детальной планировкой участка. Но почти все участники архитектурного конкурса больше или меньше от этих требований отступили, например, проектировали здания с другим количеством этажей. Победивший проект наиболее полно соответствовал заданию.

“Они очень умно использовали всё это, - добавила Кайе Энно. - Где было написано делать два этажа, там и показано два этажа. Так что это не будет что-то большое, неудобное для Старого города”.

Улица Харидусе, которая сейчас перегорожена зданием Эстонской гимназии, снова станет единой - от бастиона Виктория и почти до торгово-развлекательного центра Astri, но внутри школьного квартала она будет пешеходной. На северной стороне улицы Харидусе будет эстонский детский сад, на южной - госгимназия и муниципальная школа.

Эскизный проект предусматривает большие помещения, которые смогут использовать не только гимназисты, но и члены общественных организаций эстоноязычных нарвитян.

“Это будет как эстонский центр в городе”, - заметила Кайе Энно.

Конкурс был объявлен еще до того, как Министерство науки и образования и Нарвская городская управа подписали измененный договор о строительстве в городе двух государственных гимназий вместо одной - отдельно для выпускников русских школ и отдельно для эстонской школы и Ваналиннаской государственной школы. Но, по словам канцлера Минобразования Марта Лайдметса, до формального подписания договор был уже согласован, что позволило объявить архитектурный конкурс.

По словам Кайе Энно, детский сад будет муниципальным, и построят его позже, чем к 2023 году. Когда именно, пока неизвестно.

Также эскизный проект не включает в себя спортзал - для него еще предстоит подобрать участок поблизости и провести отдельный архитектурный конкурс.

Duo - вместе и порознь одновременно

Хотя сама идея строительства государственных гимназий в том, чтобы собрать в одном здании только старшеклассников, будущая эстонская госгимназия Нарвы будет пристроена к старому зданию, в котором продолжит работать муниципальная эстонская основная школа.