Вт, 3.11.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Будьте осторожны: предложение купить мясо по выгодной цене оказалось обманом

Будьте осторожны: предложение купить мясо по выгодной цене оказалось обманом

Мясо на прилавке.

ФОТО: Toomas Huik

Полиция предупреждает людей о мужчине, который представляется продавцом мяса и выманивает у жертв деньги. 

В Харьюмаа пожилой мужчина ходит по различным учреждениям и предлагает людям мясо по выгодной цене. "Он берет заказы и деньги, обещает вернуться вместе с мясом через несколько часов, но этого не происходит, - пишет полиция в соцсетях. - Платите продавцу только в том случае, если товар уже принесен на место и передан вам". 

Подобные схемы мошенничества встречались в Эстонии и раньше. Полиция напоминает, что если какое-то предложение или сделка кажется вам странной или вызывает подозрение, и сделку предлагают совершить так, что позже нет возможности доказать ее заключение, то лучше отказаться от таких предложений.

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