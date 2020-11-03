Будьте осторожны: предложение купить мясо по выгодной цене оказалось обманом

В Харьюмаа пожилой мужчина ходит по различным учреждениям и предлагает людям мясо по выгодной цене. "Он берет заказы и деньги, обещает вернуться вместе с мясом через несколько часов, но этого не происходит, - пишет полиция в соцсетях. - Платите продавцу только в том случае, если товар уже принесен на место и передан вам".