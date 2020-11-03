Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом

Фото ⟩ Автомобиль столкнулся с лосем: животное скончалось на месте

Автомобиль после столкновения с лосем.

ФОТО: Elmo Riig

В десятке километров от Вильянди в сторону Пярну, вблизи моста через реку Раудна сегодня, 3 ноября, в 18.40 столкнулись Toyota Hilux и выбежавший на дорогу лось. 

Животное скончалось на месте, автомобиль получил повреждения. Водитель отделался испугом, пишет Sakala.

"Я затормозил, но толку от этого уже не было, - сказал ехавший из Тарту в Пярну водитель. - Теперь несчастное животное в кювете". После столкновения лось скончался на месте, автомобиль остановился в нескольких десятках метров. 

Мужчина средних лет, которых был один в машине, сказал, что не пострадал в ДТП, но напугался. "Раньше со мной подобного не случалось, - говорит он. - Очень печальная история". 

ДТП произошло в деревне Раудна. 

ФОТО: Elmo Riig

Põdraga kokkupõrganud Toyota Hilux.

ФОТО: Elmo Riig

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