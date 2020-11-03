Фото ⟩ Автомобиль столкнулся с лосем: животное скончалось на месте

"Я затормозил, но толку от этого уже не было, - сказал ехавший из Тарту в Пярну водитель. - Теперь несчастное животное в кювете". После столкновения лось скончался на месте, автомобиль остановился в нескольких десятках метров.

Мужчина средних лет, которых был один в машине, сказал, что не пострадал в ДТП, но напугался. "Раньше со мной подобного не случалось, - говорит он. - Очень печальная история".