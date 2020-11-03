Круги бюрократического ада: проживающая в Таллинне гражданка США рассказала о голосовании на выборах президента

Молли-Элизабет Малой ФОТО: Erakogu

Я переехала из США в Эстонию, когда была подростком, с двумя чемоданами и конвертом с деньгами. Я полюбила все, кроме холодца. Я уехала из США, когда была совсем юна и еще не успела пустить корни, поэтому у меня нет сильно связи с этой страной. Нет ни имущества, ни дохода, ни свидетельства об окончании школы. Только американский паспорт.

Можете представить себе мое удивление, когда письмо на мое имя пришло в родительский дом, где я уже годами не живу. Я узнала об этом только, когда моя мама написала мне об этом в Facebook.

Из письма выяснилось, что меня зовут работать на избирательном участке в штате Небраска, хотя я никогда не была там прописана. Я не знала, что так делают: власти США произвольно выбирают граждан для работы на участках. Это довольно плохая система для государства, которая претворяется, что пандемия не забрала жизни 200 000 граждан.

Но я подумала, что уж поделаешь, бюрократия создана для ошибок. Отправила на указанный в письме адрес электронной почты сообщение, что я не живу в Небраске и они ошиблись. Это был не первый раз, когда меня выбирали в обязательном порядке выполнять рабочие задания в Америке.

Проходит неделя — ответа нет.

Я отправила им новое письмо. Ответа нет.

Еще раз. Ответа нет.

Обвинение за просто так

У меня стала возникать легкая паника. В письме говорилось, что если я не приду на место выполнять связанные с выборами обязанности, мне будет предъявлено обвинение в правонарушении пятой степени. Это мелкое правонарушение, но все же правонарушение. Я не хотела, чтобы меня обвиняли в том, чего я не могла сделать.

В отчаянии я нашла контакты главы местной избирательной комиссии. Я написала ему в Facebook, что живу не в США, у меня нет ни малейшего желания возвращаться, и даже если бы я захотела, я не смогу прилететь из Европейского Союза в США из-за COVID-19.

Как по щелчку я получила сразу ответ на все ранее отправленные электронные письма. Они сообщили, что если я хочу отказаться от обязательства, я должна заполнить подаваемое в комиссию ходатайство об освобождении, срок которого был в середине июля. В тот момент было уже начало августа. Мне сказали, что они могут убрать меня из списка на этих выборах, но не на будущих.