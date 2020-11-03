Круги бюрократического ада: проживающая в Таллинне гражданка США рассказала о голосовании на выборах президента

Проживающая в Таллинне гражданка США Молли-Элизабет Малой на собственном опыте убедилась, насколько сложно тягаться с бюрократией избирательной системы США. Пережитым она поделилась с Postimees.
Я переехала из США в Эстонию, когда была подростком, с двумя чемоданами и конвертом с деньгами. Я полюбила все, кроме холодца. Я уехала из США, когда была совсем юна и еще не успела пустить корни, поэтому у меня нет сильно связи с этой страной. Нет ни имущества, ни дохода, ни свидетельства об окончании школы. Только американский паспорт.
Можете представить себе мое удивление, когда письмо на мое имя пришло в родительский дом, где я уже годами не живу. Я узнала об этом только, когда моя мама написала мне об этом в Facebook.
Из письма выяснилось, что меня зовут работать на избирательном участке в штате Небраска, хотя я никогда не была там прописана. Я не знала, что так делают: власти США произвольно выбирают граждан для работы на участках. Это довольно плохая система для государства, которая претворяется, что пандемия не забрала жизни 200 000 граждан.
Но я подумала, что уж поделаешь, бюрократия создана для ошибок. Отправила на указанный в письме адрес электронной почты сообщение, что я не живу в Небраске и они ошиблись. Это был не первый раз, когда меня выбирали в обязательном порядке выполнять рабочие задания в Америке.
Проходит неделя — ответа нет.
Я отправила им новое письмо. Ответа нет.
Еще раз. Ответа нет.
Обвинение за просто так
У меня стала возникать легкая паника. В письме говорилось, что если я не приду на место выполнять связанные с выборами обязанности, мне будет предъявлено обвинение в правонарушении пятой степени. Это мелкое правонарушение, но все же правонарушение. Я не хотела, чтобы меня обвиняли в том, чего я не могла сделать.
В отчаянии я нашла контакты главы местной избирательной комиссии. Я написала ему в Facebook, что живу не в США, у меня нет ни малейшего желания возвращаться, и даже если бы я захотела, я не смогу прилететь из Европейского Союза в США из-за COVID-19.
Как по щелчку я получила сразу ответ на все ранее отправленные электронные письма. Они сообщили, что если я хочу отказаться от обязательства, я должна заполнить подаваемое в комиссию ходатайство об освобождении, срок которого был в середине июля. В тот момент было уже начало августа. Мне сказали, что они могут убрать меня из списка на этих выборах, но не на будущих.
Я повторила, что не живу в Америке и не собираюсь возвращаться. Получила ответ, что если меня вновь выберут, они отправят бумажное письмо в родительским дом. Медлительность почтовой системы США хорошо задокументирована. Есть большая вероятность, что это письмо может потеряться. Мне могут предъявить обвинение за то, что я не делала, в стране, где я не живу.
Хаос, да?
Отдать голос — это же очень просто?
Несмотря на это, я знаю, что у меня все-таки есть голос, у меня есть право попробовать изменить жизнь к лучшему людей, которые там живут. Поэтому я все же решила зарегистрироваться для участия в голосовании.
Для этого я использовала адрес дома моих родителей [хотя для участия в выборах президента США не обязательно жить в стране – прим.ред.]. Я решила причислить себя к Демократической партии. В 2016 году я объявила себя независимым избирателем, но затем я узнала, что избиратели, которые не зарегистрировались в партии, не получают полного бюллетеня для голосования. [Помимо президента, тем же голосованием избираются также верхняя палата Конгресса и некоторые члены верхней палаты, губернаторы и ряд местных чиновников – прим. ред.]
Я выбрала, что хочу проголосовать в интернете, поскольку все-таки 2020 год. Получила ответ, для онлайн-голосования я должна письмо написать на бумажном носителе заявление и отправить его по почте в США. По какой-то причине иначе доступ к онлайн-голосованию не получить.
Мне потребовалось несколько минут, чтобы открыть вторую вкладку и прийти к выводу, что мне нужно отправить что-то с почтовой маркой и письмом. Когда я вернулась на страницу для голосования, я обнаружила сообщение: «Срок вашей сессии истек».
У меня больше не было доступа к странице. Мне не давали никаких паролей для входа. Я проверила электронную почту, что, возможно, избирательная комиссия прислала мне новое уведомление, но ничего не было. И просто так, нет никакого голоса. У меня больше нет доступа к системе.
Смотрим на это из Эстонии и вздрагиваем. Здесь все просто: проголосовать можно с помощью ИД-карты за два клика. С избирательной системой США что-то не в порядке и никаких изменений не делают, чтобы она стала понятнее.
И мне легче, чем другим - систематически возникают трудности с избирательным правом у чернокожих, коренных народов и избирателей, зарегистрированных в прогрессивных партиях. Для этого используется чистка списков избирателей, манипулирования границами округов (джерримендеринг), аннулирования присланных по почте голосов. И, как вы можете понять по моему опыту, сама избирательная система полна ошибок.
Избирательная система США сломана. Но не поймите меня неправильно: она разработана таким образом.