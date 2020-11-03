Посетитель бара выстрелил в женщину холостыми патронами и скрылся на автомобиле

Около половины третьего ночи 31 октября в полицию поступил вызов в бар в волости Антсла, где мужчина угрожал одной женщине похожим на оружие предметом, выстрелил в ее сторону холостыми патронами, а после скрылся с места происшествия на автомобиле, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«На связанные с оружием инциденты полиция всегда реагирует усиленным составом. На место отправились несколько патрулей, которые приступили к сбору информации и пытались установить автомобиль, на котором скрылся нарушитель», - сказала советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк.
Она добавила, что, по предварительным данным, мужчина и женщина не были знакомы. Все обстоятельства случившегося, в том числе и ход событий, будут установлены в ходе уголовного производства.