Посетитель бара выстрелил в женщину холостыми патронами и скрылся на автомобиле

Около половины третьего ночи 31 октября в полицию поступил вызов в бар в волости Антсла, где мужчина угрожал одной женщине похожим на оружие предметом, выстрелил в ее сторону холостыми патронами, а после скрылся с места происшествия на автомобиле, пишет Lõuna-Eesti Postimees.