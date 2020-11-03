Вт, 3.11.2020
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Инцидент на эстонско-российской границе: мужчина пытался дать взятку таможеннику

Граница.

ФОТО: Ирина Токарева

Житель Ленобласти предстанет перед судом за взятку таможеннику. За наличные он пытался провезти в Россию через границу с Эстонией незадекларированный товар.

Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура РФ, в сентябре мужчина пытался ввезти в Россию более 1200 микросхем, которые не были задекларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, передает "Фонтанка".

Таможенник не взял деньги. Прокуратура предъявила нарушителю обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела отправлены в суд. 

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