Инцидент на эстонско-российской границе: мужчина пытался дать взятку таможеннику

Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура РФ, в сентябре мужчина пытался ввезти в Россию более 1200 микросхем, которые не были задекларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, передает "Фонтанка".