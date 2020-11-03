Инцидент на эстонско-российской границе: мужчина пытался дать взятку таможеннику

Житель Ленобласти предстанет перед судом за взятку таможеннику. За наличные он пытался провезти в Россию через границу с Эстонией незадекларированный товар.
Как сообщает Северо-западная транспортная прокуратура РФ, в сентябре мужчина пытался ввезти в Россию более 1200 микросхем, которые не были задекларированы. Чтобы избежать административной ответственности, он дал сотруднику таможни взятку в размере 70 евро и 600 рублей, передает "Фонтанка".
Таможенник не взял деньги. Прокуратура предъявила нарушителю обвинение по статье о даче взятки должностному лицу. Материалы уголовного дела отправлены в суд.