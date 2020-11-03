В Эстонии скрытых носителей коронавируса вычисляют по новому методу

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, такой метод мониторинга помогает на неделю раньше выявить распространение инфекции. «В сегодняшней эпидемиологической ситуации, когда мы наблюдаем уменьшение доли распространения вируса на основе очагов, существует риск того, что мы не сможем своевременно распознать непрерывное внутригосударственное распространение вируса. Результаты анализа сточных вод помогают нам лучше понимать ситуацию, - сказал Ланно, по словам которого, исходя из сегодняшнего опыта, сигнал о наличии коронавируса в сточных водах появляется за пять-семь дней до того, как зараженный пациент обращается к врачу. - В случае с Рапла анализ сточных вод показал, что в этом районе были носители вируса. Как мы узнали позже, это было правдой».

Более высокий сигнал в сточных водах не только предсказывает вспышки, но также подтверждает, что очага заражения больше нет. «Потеря сигнала из сточных вод в свою очередь дает нам возможность увидеть, остановилось ли распространение вируса в этом районе», - сказал Ланно. Например, так было со вспышкой в тартуском ночном клубе, которая возникла в конце июля - начале августа, которая, судя по показателям сточных вод, спала во второй половине августа и не распространилась на другие места, особенно на Южную Эстонию. Поэтому зрителей допустили на Rally Estonia.

Результаты мониторинга сточных вод используются Департаментом здоровья с августа этого года, когда закончился начавшийся в апреле период валидации методологии. По словам руководителя исследования, профессора антимикробных технологий Тартуского университета Танеля Тенсона, пробы собираются в уездных центрах Эстонии и крупных городах. Образцы, взятые из небольших населенных пунктов и объектов местного значения (школ, домов по уходу, тюрем), также анализируются случайным образом и по мере необходимости. «Присутствие вируса в таких образцах указывает на возможные новые очаги. В ходе исследования мы разработали метод, который позволяет нам обнаруживать следы вируса в сточных водах до того, как найти клинических пациентов, что дает Департаменту здоровья дополнительный инструмент для раннего обнаружения новых очагов вируса», - пояснил Тенсон.