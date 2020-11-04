Михкельсон: Штаты давно не были так расколоты, как сейчас

Эту тему в студии Postimees прокомментировал заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Что подтвердили эти выборы на данный момент?

– Очевидно, что выборы были очень напряженными, борьба за каждый голос будет идти до последнего. Победит тот, кто выиграет в ключевых штатах.

Пока рано говорить о победителе, поскольку у обоих кандидатов есть шансы на победу. На данный момент у Байдена есть шанс вырвать победу у Трампа на финишном спурте. 13

– Насколько вероятно, что результаты выборов будут оспорены в суде?

– Не исключено, что именно Трамп будет отстаивать свою победу в суде. В таком случае мы еще долго не узнаем, каковы же итоги выборов.

– Президент Трамп может прибегнуть к давлению на судей, использованию неправовых методов?

– Думаю, что нет смысла спекулировать на эту тему. Демократическая система в Америке не позволит ему прибегнуть к таким мерам. Мы уже видели сегодня, как Трамп пытался безуспешно предпринять попытку приостановить подсчет голосов, передав дело в суд.

– Нынешняя ситуация похожа на тупиковую. По вашей оценке, доверие американцев к избирательной системе не пошатнулось?

– Думаю, что нет. Вопрос не в тупике.

Просто эти выборы показали, насколько поляризовано американское общество. 13

В некоторых штатах и городах даже опасаются серьезных столкновений представителей двух лагерей. Многое зависит от дальнейшего поведения кандидатов после подсчета голосов.

– Может ли народ выплеснуть свое недовольство на улицы?

– Напряженные выборы в Америке случались и раньше, но Штаты уже давно не были так расколоты, как сейчас. Здесь нельзя сбрасывать со счетов и внешнее влияние. 13

В результате народ начинает сомневаться в демократических институтах. Директор ФБР открыто заявлял об информационных атаках со стороны России, Китая и Ирана. Активно распространяются фальшивые звонки и т.д. Данные силы работают на победу Трампа.

– Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?

– Думаю, что не успокоится. Ситуация напряженная не только с выборами президента, но и с выборами в Конгресс, где тоже всё на грани. Кто бы ни был президентом, ему будет нелегко найти поддержку в Конгрессе.

– Кто из двух кандидатов выгоднее Америке?

– Думаю, что для Америки выгоднее тот кандидат, который выиграет. Это демократические выборы! Трамп был более успешен на финише предвыборной гонки, у него более сплоченный электорат. Байдену сложнее найти поддержку и среди меньшинств, и среди представителей разных крыльев демократов.

Эти президентские выборы в какой-то момент превратились по сути в референдум о доверии Трампу. Думаю, что многие избиратели Байдена голосовали не за него, а против политики Трампа, и наоборот. 13

– Кто из двух кандидатов в президенты США выгоднее всего миру?

– С точки зрения маленькой страны Эстонии, важнее всего сотрудничество разных стран. Например, в вопросе изменения климата. Мы знаем, что в случае победы Трампа США окончательно выйдут из Парижского договора. При Байдене – вернутся. Последовательное международное сотрудничество возможно только при Байдене.

Что касается напряжения в отношениях между США и Китаем, то, думаю, что администрация Байдена попытается снизить накал, хотя это будет сделать нелегко. 13

Не исключено, что из-за Тайваня отношения могут даже ухудшиться.

Противостояние с Россией может обостриться при обоих президентах. Это просто вопрос разных тактик. 13

Очень многое будет зависеть от внутренней ситуации в США – позволит или не позволит обстановка в стране сконцентрироваться на международных вопросах.

В случае затяжного юридического противостояния из-за результатов выборов международные позиции США в мире могут ухудшиться. Большинство стран, за исключением отдельно взятых, не хотели бы такого развития событий. Это точно не в интересах Эстонии! 13

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что принесет выбор американцев Эстонии? /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/

Успокоится ли ситуация в Америке после выборов?

Куда этот выбор может завести страну?

Каких изменений следует ждать на международной арене?

Что принесет выбор американцев Эстонии?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia