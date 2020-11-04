Михкельсон: Штаты давно не были так расколоты, как сейчас
- Выборы показали абсолютную поляризацию общества
- Голосование превратилось в референдум о доверии Трампу
- Россия, Китай и Иран работают на успех Трампа
- Байден может вырвать победу на финишном спурте
В США прошли выборы президента. Куда приведет страну выбор американцев? И что он будет означать для Европы?
Эту тему в студии Postimees прокомментировал заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).
Выдержки из беседы:
– Что подтвердили эти выборы на данный момент?
– Очевидно, что выборы были очень напряженными, борьба за каждый голос будет идти до последнего. Победит тот, кто выиграет в ключевых штатах.
– Насколько вероятно, что результаты выборов будут оспорены в суде?
– Не исключено, что именно Трамп будет отстаивать свою победу в суде. В таком случае мы еще долго не узнаем, каковы же итоги выборов.
– Президент Трамп может прибегнуть к давлению на судей, использованию неправовых методов?
– Думаю, что нет смысла спекулировать на эту тему. Демократическая система в Америке не позволит ему прибегнуть к таким мерам. Мы уже видели сегодня, как Трамп пытался безуспешно предпринять попытку приостановить подсчет голосов, передав дело в суд.
– Нынешняя ситуация похожа на тупиковую. По вашей оценке, доверие американцев к избирательной системе не пошатнулось?
– Думаю, что нет. Вопрос не в тупике.
В некоторых штатах и городах даже опасаются серьезных столкновений представителей двух лагерей. Многое зависит от дальнейшего поведения кандидатов после подсчета голосов.
– Может ли народ выплеснуть свое недовольство на улицы?
В результате народ начинает сомневаться в демократических институтах. Директор ФБР открыто заявлял об информационных атаках со стороны России, Китая и Ирана. Активно распространяются фальшивые звонки и т.д. Данные силы работают на победу Трампа.
– Успокоится ли ситуация в Америке, если победит Байден?
– Думаю, что не успокоится. Ситуация напряженная не только с выборами президента, но и с выборами в Конгресс, где тоже всё на грани. Кто бы ни был президентом, ему будет нелегко найти поддержку в Конгрессе.
– Кто из двух кандидатов выгоднее Америке?
– Думаю, что для Америки выгоднее тот кандидат, который выиграет. Это демократические выборы! Трамп был более успешен на финише предвыборной гонки, у него более сплоченный электорат. Байдену сложнее найти поддержку и среди меньшинств, и среди представителей разных крыльев демократов.
– Кто из двух кандидатов в президенты США выгоднее всего миру?
– С точки зрения маленькой страны Эстонии, важнее всего сотрудничество разных стран. Например, в вопросе изменения климата. Мы знаем, что в случае победы Трампа США окончательно выйдут из Парижского договора. При Байдене – вернутся. Последовательное международное сотрудничество возможно только при Байдене.
Не исключено, что из-за Тайваня отношения могут даже ухудшиться.
Очень многое будет зависеть от внутренней ситуации в США – позволит или не позволит обстановка в стране сконцентрироваться на международных вопросах.
Подробнее в повторе!
- Успокоится ли ситуация в Америке после выборов?
- Куда этот выбор может завести страну?
- Каких изменений следует ждать на международной арене?
- Что принесет выбор американцев Эстонии?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia