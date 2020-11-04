Ср, 4.11.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Студия Postimees: что принесет выбор американцев Эстонии?
14:00

В США прошли выборы президента. Куда приведет страну выбор американцев? И что он будет означать для Европы?

Тему в студии Postimees прокомментирует заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • Успокоится ли ситуация в Америке после выборов?
  • Куда этот выбор может завести страну?
  • Каких изменений следует ждать на международной арене?
  • Что принесет выбор американцев Эстонии?

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