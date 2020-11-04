Студия Postimees: что принесет выбор американцев Эстонии?
В США прошли выборы президента. Куда приведет страну выбор американцев? И что он будет означать для Европы?
Тему в студии Postimees прокомментирует заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). Смотрите прямой эфир в 14:00!
- Успокоится ли ситуация в Америке после выборов?
- Куда этот выбор может завести страну?
- Каких изменений следует ждать на международной арене?
- Что принесет выбор американцев Эстонии?