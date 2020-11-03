Вт, 3.11.2020
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Яна Тоом

Некоторые жители Эстонии получат сообщение с призывом сдать тест на коронавирус

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Kristjan Teedema

Правительство приняло решение продолжить вести мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре и декабре с целью выявить ее скрытое распространение. 

Жители Эстонии, отобранные методом случайной выборки, получат смс с призывом сдать тест на коронавирус, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Цель исследования - посмотреть, насколько быстро распространяется коронавирус прежде всего в Харьюском, Ида-Вируском, Йыгеваском и Рапласком уездах. И понять, насколько необходимо ужесточать меры по борьбе с Covid-19", - рассказал министр социальных дел Танель Кийк.

Дополнительные ограничительные меры вводить пока не планируется - в правительстве и в научном совете продолжают призывать жителей не забывать о социальной дистанции и носить маски в закрытых помещениях.

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