Некоторые жители Эстонии получат сообщение с призывом сдать тест на коронавирус

Правительство приняло решение продолжить вести мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре и декабре с целью выявить ее скрытое распространение.
Жители Эстонии, отобранные методом случайной выборки, получат смс с призывом сдать тест на коронавирус, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Цель исследования - посмотреть, насколько быстро распространяется коронавирус прежде всего в Харьюском, Ида-Вируском, Йыгеваском и Рапласком уездах. И понять, насколько необходимо ужесточать меры по борьбе с Covid-19", - рассказал министр социальных дел Танель Кийк.
Дополнительные ограничительные меры вводить пока не планируется - в правительстве и в научном совете продолжают призывать жителей не забывать о социальной дистанции и носить маски в закрытых помещениях.