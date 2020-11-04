Ср, 4.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Рейтинги: популярность "Ээсти 200" растет, а соцдемы теряют поддержку
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Рейтинги: популярность "Ээсти 200" растет, а соцдемы теряют поддержку

"Ээсти 200".

ФОТО: Erik Prozes

За последнюю неделю увеличилась популярность партии "Ээсти 200", в то время как Социал-демократическая партия потеряла часть поддержки. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно последним опросам, проведенным в период с 6 октября по 2 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 32% (-0,8% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,1% опрошенных (-0,1%).

Консервативную народную партию поддерживает 17%. Это на 0,8% больше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 9 процентов респондентов (+0,4%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%), поддержка которой упала на 0,4 процента. "Отечество" поддерживает 5,4% респондентов (-0,3%). Зеленых поддерживает 2,9 процента опрошенных (-0,1%).

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,5%) на 4,1 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (40,4%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.

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