Рейтинги: популярность "Ээсти 200" растет, а соцдемы теряют поддержку

Согласно последним опросам, проведенным в период с 6 октября по 2 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 32% (-0,8% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,1% опрошенных (-0,1%).

Консервативную народную партию поддерживает 17%. Это на 0,8% больше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 9 процентов респондентов (+0,4%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,4%), поддержка которой упала на 0,4 процента. "Отечество" поддерживает 5,4% респондентов (-0,3%). Зеленых поддерживает 2,9 процента опрошенных (-0,1%).

Совокупная поддержка коалиционных партий (44,5%) на 4,1 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (40,4%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.