Департамент здоровья рекомендует жителям Эстонии избегать мероприятий в закрытых помещениях

В Департаменте здоровья рекомендуют жителям по возможности избегать массовых мероприятий, которые проводятся в тесных закрытых помещениях, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя департамента Юлара Ланно, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса ключевое значение будут иметь ближайшие два месяца.
Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, а в этот период обычно проходит много различных мероприятий.
"Не стоит давать людям лишний повод собираться в тесных помещениях, лучше проводить время на свежем воздухе. Пока погода позволяет, различные мероприятия разумнее проводить на улице, также следует решить, может, какие-то мероприятия было бы лучше отменить", - сказал Ланно.