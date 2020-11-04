Департамент здоровья рекомендует жителям Эстонии избегать мероприятий в закрытых помещениях

По словам руководителя департамента Юлара Ланно, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса ключевое значение будут иметь ближайшие два месяца.

Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, а в этот период обычно проходит много различных мероприятий.