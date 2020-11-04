Ср, 4.11.2020
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Айн Кендра
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Департамент здоровья рекомендует жителям Эстонии избегать мероприятий в закрытых помещениях

Новый руководитель Департамента здоровья Юллар Ланно.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В Департаменте здоровья рекомендуют жителям по возможности избегать массовых мероприятий, которые проводятся в тесных закрытых помещениях, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя департамента Юлара Ланно, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса ключевое значение будут иметь ближайшие два месяца. 

Он напомнил, что впереди Рождество и Новый год, а в этот период обычно проходит много различных мероприятий.

"Не стоит давать людям лишний повод собираться в тесных помещениях, лучше проводить время на свежем воздухе. Пока погода позволяет, различные мероприятия разумнее проводить на улице, также следует решить, может, какие-то мероприятия было бы лучше отменить", - сказал Ланно.

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