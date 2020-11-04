Тянак: в следующем году ЧМ по ралли может и не состояться

В этом году было проведено лишь пять внесенных в изначальный проект календаря этапов чемпионата мира по ралли. До пандемии соревнования прошли в Монте-Карло, Швеции, Мексике, Турции и в Италии.

Правда, коронавирус, внес поправки в изначальные планы организаторов, поэтому один из этапов ЧМ прошел в Эстонии. Организаторы Rally Estonia хорошо справились со своими задачами, поэтому в следующем году наша страна снова примет ЧМ по ралли.

В ноябре чемпионат мира по ралли должен был впервые пройти в Бельгии, но из-за второй волны коронавируса «Ралли Ипр» было отменено. Согласно планам, нынешний сезон планируется завершить на первых выходных декабря в итальянской Монце, но поскольку ситуация с коронавирусом на Апеннинах тоже не самая лучшая, планы могут измениться в любую минуту.

В интервью изданию Motorsport Тянак сказал, что не видит причин критиковать решение об отмене «Ралли Ипр». «Причины очевидны. Другого выбора не было», - сказал гонщик Hyundai.

«Сейчас в мире экстремальная ситуация, но жаль видеть, как в других видах соревнований гонки проводятся в условиях распространения коронавируса, а в ралли просто надеются на проведение этапов. Если продолжим в том же духе, в следующем году чемпионат мира по ралли может и не состояться», - считает он.

По словам главы Международной автомобильной федерации (FIA) Ива Маттона, в условиях распространения коронавируса невозможно сказать, состоится тот или иной этап или нет, поскольку ситуация постоянно меняется. Организация ралли осложняется тем, что гонки проходят на большой территории.

Маттон также сказал, что как FIA, так и другие связанные с ЧМ по ралли подстраиваются к постоянно меняющемуся графику.