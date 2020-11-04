В путь с Covid-19: как зараженные должны добираться домой?

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев также напоминает о необходимости соблюдения всех требований по безопасности: «В случае транспортировки зараженного коронавирусом человека необходимо соблюдать все меры предосторожности: больной должен быть обязательно в защитной маске, перед тем как сесть в машину, он также должен продезинфицировать руки».

Что касается продолжительности больничного лечения, Сепп уточнила, что в больнице человека держат, пока в этом есть клиническая необходимость: «Если состояние пациента подходит для домашнего лечения, его выписывают домой». По ее словам, чтобы сказать, должен ли был бы Олег оставаться в самоизоляции, если бы он сам поехал за матерью в больницу, необходимо знать больше фактов: «Как правило, члены семьи, ухаживающие за больным, также должны оставаться изолированными».

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов отметил, что в подавляющем большинстве случаев пациент выписывается из больницы только после полного выздоровления, когда он уже перестает быть опасным для окружающих. «Если же больница принимает решение выписать пациента раньше, она должна позаботиться о том, как пациент безопасно доберется до дома, а также взвесить риск заражения близких пациента и других людей, – объясняет Попов. – Решение об отправлении такого пациента на домашнее лечение должно быть серьезно взвешено лечащим врачом, четко согласовано с самим пациентом и родственниками больного, а также им должны быть объяснены все сопутствующие риски и даны соответствующие инструкции».

Влетит в копеечку

Специалист по связям с общественностью Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба рассказала, что перед тем, как выписать пациента с диагнозом Covid-19, персонал больницы заранее узнает, есть ли у него средство передвижения, на котором он сможет добраться до дома. «Обычно пациенту могут помочь близкие или знакомые, которые приезжают за ним на автомобиле, – рассказала она. – Но если такой возможности нет, у Ляэне-Таллиннской центральной больницы есть партнер, с которым заключен договор и который предлагает возможность транспортировки пациентов домой. Поскольку такая услуга не является частью лечения, к сожалению, для пациента она является платной».

Партнер больницы – AndMar Medics OÜ. Согласно их прейскуранту, транспортировка в пределах Таллинна с 6 до 22 часов обойдется в 35 евро за пациента, а с 22 до 6 – уже 50 евро. За каждую минуту ожидания придется доплатить 0,80 центов (за час – 48 евро). Для транспортировки за пределами Таллинна, но в пределах Эстонии нет фиксированный платы – все зависит от километража. Выезд на место стоит 20 евро и к этому прибавляется 1.20 евро за каждый километр, оплачивается поездка только в один конец. Например, транспортировка из Таллинна в Тарту будет рассчитываться так: 20 евро + (184 км х 1.20 евро) = 240.80 евро. За время ожидания также придется доплачивать.

По словам специалиста по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Анны Медведевой, ситуации, когда пациенту нужно помочь с транспортировкой, возникают крайне редко. «В основном пациенты сами организуют транспорт или им помогают близкие, – говорит она. – Используя необходимые средства индивидуальной защиты, пациенты также могут передвигаться на такси».

Медведева отметила, что в случае, если они имеют дело с одиноким человеком из другого города, у них налажено сотрудничество с социальными службами местных самоуправлений, которые помогают человеку с организацией транспорта.

А готовы ли обычные такси или Bolt транспортировать из больницы людей с подтвержденным диагнозом Covid-19? На вопрос, повезут ли водители Bolt таких пассажиров и есть ли у них специально оборудованные для этого автомобили, пресс-секретарь фирмы Яан Лашманов ответил, что в их приложении есть возможность заказать поездку на автомобиле из категории Protect: в этих машинах между пассажиром и водителем есть защитное перекрытие, которое уменьшает циркуляцию воздуха между передними и задними сиденьями и помогает тем самым уменьшить вероятность распространения вируса.