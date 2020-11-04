В путь с Covid-19: как зараженные должны добираться домой?

После того, как состояние нуждавшихся в госпитализации из-за коронавируса жителей Эстонии позволяет перейти на домашнее лечение, перед ними встает вопрос: как добраться домой, если пользоваться общественным транспортом нельзя?
Здоровый за больным
Именно с такой проблемой в конце сентября столкнулась семья 58-летнего жителя Нарвы Олега. «В начале сентября моя сестра-близнец Ирина посетила семинар, а потом выяснилось, что лектор был носителем вируса, – рассказывает он. – Через некоторое время она почувствовала себя плохо: четыре дня постоянно держалась температура 39,4, с помощью парацетамола ее удавалось сбить до 38 максимум на полчаса. Тест на коронавирус оказался положительным».
К сожалению, из-за недолгого контакта с Ириной заразилась и их пожилая мать – 83-летняя Надежда. «Сначала в Ида-Вирускую центральную больницу попала сестра, потом стало плохо и маме. Я ей сразу сказал звонить семейному врачу, – говорит Олег. – Семейный врач – молодец, моментально отреагировал, поскольку речь шла все-таки о пожилом человеке, и на скорой 23 сентября маму увезли в ту же больницу».
Вечером того же дня Олегу позвонила мать, сообщив, что ее выписывают из больницы и он должен за ней приехать. «Во-первых, у нее несколько дней была высокая температура, ее лихорадило, а ее выписывают в тот же день, что и увезли. Во-вторых, как я мог ее забрать, если у нее положительный результат теста? Если я повезу ее из Кохтла-Ярве в Нарву в машине, я заболею на сто процентов, – уверен он. – Видимо, у мамы телефон был на громкой связи и наш разговор слышала медсестра, поскольку в ответ на мои доводы я услышал, что ничего страшного не случится, достаточно надеть маску и можно смело приезжать».
Ирине удалось договориться, чтобы мать осталась в больнице еще на день. «В четверг (24 сентября — прим. ред.) их выписали вдвоем. Сестра уже чувствует себя нормально, она с мамой сидит в изоляции, – продолжает Олег. – Но меня волнует вопрос, почему людей сразу выпихивают из больницы и как зараженные должны добираться домой? Неужели действительно здоровый человек должен приезжать за больным?»
Он уверен, что защитная маска не уберегла бы его от заражения. «Я у сестры спросил, как была одета медсестра, которая давала мне такие советы, и получил ответ, что она была в одноразовом комбинезоне, перчатках, маске и с визором. И этот человек дает мне совет, чтобы я вез коронавирусного больного из Кохтла-Ярве в Нарву в одной маске! – возмущается Олег. – Потом я мог бы заразить жену, коллег и других, кто бы со мной контактировал. Или я должен был уходить на карантин и не работать?»
Коронатакси у нас нет
Весной в Латвии для транспортировки домой зараженных пациентов создали своеобразное коронатакси: рижская больница после выписки довозила пациентов с Covid-19 на спецтранспорте прямо до дверей квартиры. Пациент ехал на заднем сиденье в маске, а водитель был в защитном костюме.
А как с этим обстоят дела в Эстонии? По словам главного специалиста отделения Департамента здоровья по инфекционным заболеваниям и предотвращению эпидемий Ханны Сепп, департамент не составлял руководство относительно того, как транспортировать людей, госпитализированных из-за COVID-19, из больницы домой. «Это вопрос договоренностей лечебного учреждения и пациента. То, что пациента транспортирует из больницы домой его близкий, – скорее обычное дело, – отмечает она. – Неразумно было бы для этого привлекать бригаду скорой помощи или использовать общественный транспорт. Безусловно, как пациент, так и его близкий человек должны использовать маски».
Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев также напоминает о необходимости соблюдения всех требований по безопасности: «В случае транспортировки зараженного коронавирусом человека необходимо соблюдать все меры предосторожности: больной должен быть обязательно в защитной маске, перед тем как сесть в машину, он также должен продезинфицировать руки».
Что касается продолжительности больничного лечения, Сепп уточнила, что в больнице человека держат, пока в этом есть клиническая необходимость: «Если состояние пациента подходит для домашнего лечения, его выписывают домой». По ее словам, чтобы сказать, должен ли был бы Олег оставаться в самоизоляции, если бы он сам поехал за матерью в больницу, необходимо знать больше фактов: «Как правило, члены семьи, ухаживающие за больным, также должны оставаться изолированными».
Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов отметил, что в подавляющем большинстве случаев пациент выписывается из больницы только после полного выздоровления, когда он уже перестает быть опасным для окружающих. «Если же больница принимает решение выписать пациента раньше, она должна позаботиться о том, как пациент безопасно доберется до дома, а также взвесить риск заражения близких пациента и других людей, – объясняет Попов. – Решение об отправлении такого пациента на домашнее лечение должно быть серьезно взвешено лечащим врачом, четко согласовано с самим пациентом и родственниками больного, а также им должны быть объяснены все сопутствующие риски и даны соответствующие инструкции».
Влетит в копеечку
Специалист по связям с общественностью Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба рассказала, что перед тем, как выписать пациента с диагнозом Covid-19, персонал больницы заранее узнает, есть ли у него средство передвижения, на котором он сможет добраться до дома. «Обычно пациенту могут помочь близкие или знакомые, которые приезжают за ним на автомобиле, – рассказала она. – Но если такой возможности нет, у Ляэне-Таллиннской центральной больницы есть партнер, с которым заключен договор и который предлагает возможность транспортировки пациентов домой. Поскольку такая услуга не является частью лечения, к сожалению, для пациента она является платной».
Партнер больницы – AndMar Medics OÜ. Согласно их прейскуранту, транспортировка в пределах Таллинна с 6 до 22 часов обойдется в 35 евро за пациента, а с 22 до 6 – уже 50 евро. За каждую минуту ожидания придется доплатить 0,80 центов (за час – 48 евро). Для транспортировки за пределами Таллинна, но в пределах Эстонии нет фиксированный платы – все зависит от километража. Выезд на место стоит 20 евро и к этому прибавляется 1.20 евро за каждый километр, оплачивается поездка только в один конец. Например, транспортировка из Таллинна в Тарту будет рассчитываться так: 20 евро + (184 км х 1.20 евро) = 240.80 евро. За время ожидания также придется доплачивать.
По словам специалиста по связям с общественностью Ида-Вируской центральной больницы Анны Медведевой, ситуации, когда пациенту нужно помочь с транспортировкой, возникают крайне редко. «В основном пациенты сами организуют транспорт или им помогают близкие, – говорит она. – Используя необходимые средства индивидуальной защиты, пациенты также могут передвигаться на такси».
Медведева отметила, что в случае, если они имеют дело с одиноким человеком из другого города, у них налажено сотрудничество с социальными службами местных самоуправлений, которые помогают человеку с организацией транспорта.
А готовы ли обычные такси или Bolt транспортировать из больницы людей с подтвержденным диагнозом Covid-19? На вопрос, повезут ли водители Bolt таких пассажиров и есть ли у них специально оборудованные для этого автомобили, пресс-секретарь фирмы Яан Лашманов ответил, что в их приложении есть возможность заказать поездку на автомобиле из категории Protect: в этих машинах между пассажиром и водителем есть защитное перекрытие, которое уменьшает циркуляцию воздуха между передними и задними сиденьями и помогает тем самым уменьшить вероятность распространения вируса.
Менеджер по персоналу и коммуникациям Tallink Takso AS Индрек Линдсалу сказал, что все их такси оборудованы перегородками и у водителей в машинах под рукой есть маски. «Если человек с коронавирусом закажет себе такси, безусловно, мы его довезем до дома. После этого автомобиль отправится на дезинфекцию, – говорит он. – Но все-таки на практике я не знаю ни об одном таком случае».