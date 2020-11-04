Вступил в силу выход США из Парижского соглашения по климату

В качестве причины выхода из Парижского соглашения Трамп называл "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков". Он подчеркивал, что данный шаг принимается в интересах американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.

США стали первой страной, вышедшей из соглашения, при этом Госдепартамент США указывал, что не намерен отказываться от имеющегося у него полного набора "политических опций" и не исключает возвращения к исполнению соглашения, если ему удастся добиться более выгодных для себя условий.

Парижское соглашение заменило Киотский протокол

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекающий в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран.

Новые обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития: "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.