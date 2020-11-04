В Тартумаа охранник задержал взломщика

Второго ноября в 03:18 в центр управления G4S поступил сигнал тревоги, означавший, что некто проник в магазин, находящийся в поселке Ряни. Патруль G4S выехал на место проверить ситуацию.

Охранник, прибывший на место происшествия, уже издалека увидел, что дверь, через которую в магазин доставляют товар, приоткрыта. «В проеме виднелся одетый в черное мужчина, лицо его было скрыто, в руке он держал лом-гвоздодер», – рассказал охранник.

Взломщик заметил охранника и убежал. «Я поехал за ним, а когда выходил из машины, заметил, что из магазина выбежал второй мужчина», – рассказал охранник. Сотрудник охранной фирмы побежал за взломщиком, которого увидел первым и который был ближе к нему. «Я неоднократно требовал, чтобы он остановился и бросил лом», – добавил охранник. Он догнал убегавшего правонарушителя и надел на него наручники. Второй взломщик скрылся с места происшествия.

Охранник передал задержанного полиции и описал внешность второго взломщика.

Задержанный – 43-летний мужчина, имеющий несколько судимостей. В последний раз суд вынес ему приговор – общественно полезные работы – в июле 2019 года. Он подозревается в совершении и других краж, происходивших ранее в южной Эстонии.