Работодатели достигли соглашения с государством по новой схеме компенсации больничных

"Работодатели будут оплачивать [больничные] со второго по пятый день, и это изменение вводится временно на два года, чтобы оно покрыло как период коронавирусного кризиса, так и последующее время, которое, хотелось бы надеяться, будет поспокойнее. Этих двух лет достаточно, чтобы оценить воздействие [этого изменения] как на работодателей и работников, так и на Больничную кассу", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.