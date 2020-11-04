Ср, 4.11.2020
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Урмас Рейнсалу
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Работодатели достигли соглашения с государством по новой схеме компенсации больничных

Больной человек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Работодатели достигли соглашения с государством по новой схеме компенсации больничных, которое будет действовать два года, пишет Rus.ERR.

Договоренность между Министерством социальных дел и Центральным союзом работодателей была достигнута во вторник вечером.

"Работодатели будут оплачивать [больничные] со второго по пятый день, и это изменение вводится временно на два года, чтобы оно покрыло как период коронавирусного кризиса, так и последующее время, которое, хотелось бы надеяться, будет поспокойнее. Этих двух лет достаточно, чтобы оценить воздействие [этого изменения] как на работодателей и работников, так и на Больничную кассу", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.

Достигнув принципиального соглашения с работодателями, Министерство социальных дел теперь должно составить законопроект и отправить его на межведомственное согласование, а это значит, что изменения, скорее всего, вступят в силу с нового года.

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