Работодатели достигли соглашения с государством по новой схеме компенсации больничных, которое будет действовать два года, пишет Rus.ERR.
Договоренность между Министерством социальных дел и Центральным союзом работодателей была достигнута во вторник вечером.
"Работодатели будут оплачивать [больничные] со второго по пятый день, и это изменение вводится временно на два года, чтобы оно покрыло как период коронавирусного кризиса, так и последующее время, которое, хотелось бы надеяться, будет поспокойнее. Этих двух лет достаточно, чтобы оценить воздействие [этого изменения] как на работодателей и работников, так и на Больничную кассу", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.
Достигнув принципиального соглашения с работодателями, Министерство социальных дел теперь должно составить законопроект и отправить его на межведомственное согласование, а это значит, что изменения, скорее всего, вступят в силу с нового года.