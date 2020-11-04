Повторные тесты 12 заключенных в Вируской тюрьме оказались положительными

Таким образом, в Вируской тюрьме коронавирусом болеют 103 заключенных и три работника этого места заключения.

В течение этой недели повторно анализы возьмут у всех заключенных, у которых на прошлой неделе первичный тест на коронавирус оказался отрицательным.

Во вторник при анализе тестов на коронавирус работников Таллиннской тюрьмы новых случаев не выявлено. Ранее коронавирус был подтвержден у четырех работников Таллиннской тюрьмы, среди заключенных заболевание до сих пор не было обнаружено.