Ср, 4.11.2020
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Яна Тоом

Повторные тесты 12 заключенных в Вируской тюрьме оказались положительными

Вируская тюрьма.

ФОТО: SANDERI LVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Повторные тесты 12 заключенных Вируской тюрьмы, которые ранее считались здоровыми, оказались положительными, поскольку инкубационный период коронавируса, вероятно, во время первичных тестов еще не прошел.

Таким образом, в Вируской тюрьме коронавирусом болеют 103 заключенных и три работника этого места заключения.

В течение этой недели повторно анализы возьмут у всех заключенных, у которых на прошлой неделе первичный тест на коронавирус оказался отрицательным.

Во вторник при анализе тестов на коронавирус работников Таллиннской тюрьмы новых случаев не выявлено. Ранее коронавирус был подтвержден у четырех работников Таллиннской тюрьмы, среди заключенных заболевание до сих пор не было обнаружено.

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