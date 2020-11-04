Почему не удается снять квартиру, которая нравится?

Наймодатель имеет право выбирать, с кем он заключит договор найма. Однако это право не является абсолютным, то есть в соответствии с Законом о равном обращении при выборе не могут приниматься во внимание национальность, раса или пол кандидата в наниматели. Так, например, собственник не имеет права отказывать в найме мужчине только потому, что он мужчина, пишет Хейлин Рейманд в блоге Uus Maa.

Маклер советует, а решает собственник

В большинстве случаев собственник недвижимости делает выбор наиболее подходящего квартиранта субъективно и не сообщает маклеру реальную причину, почему, например, одинокая женщина, двое молодых студентов или семья из арабской страны ему не подходят.

Как правило, перед маклером ставится задача познакомить с квартирой всех заинтересованных лиц и составить о них предварительное впечатление. Появляется несколько кандидатов, из которых надо выбрать одного.

Даже если на момент просмотра квартира еще свободна и потенциальный квартирант хочет ее забронировать, последнее слово - за хозяином квартиры. 1

Также бывают ситуации, когда наниматель вроде бы найден и дело дошло уже до заключения договора, но условия договора не удовлетворили одну из сторон и соглашение не было достигнуто. Если в найме заинтересованы несколько человек, собственник не идет на компромисс, а делает выбор в пользу следующего в списке кандидата, и задача маклера - уладить проблемы клиента, потерявшего квартиру.

Таким образом, хотя в большинстве случаев бизнес съемного жилья регулируется правилом, «кто не успел, тот опоздал», время от времени возникают ситуации, когда собственник следует своим собственным критериям для выбора подходящего ему квартиросъемщика.