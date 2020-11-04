Больше 200: в Эстонии зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 107 человек. В Ида-Вирумаа — 49, в Тартумаа — 11, в Пярнумаа и на Хийумаа — по шесть, в Ляэне-Вирумаа — четыре, в Рапламаа — три, в Вырумаа — два, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по одному заболевшему. В 18 положительных случаях уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,44 и доля положительных тестов — 5,2%. В больничном лечении нуждаются 44 человека, двое из них на аппарате ИВЛ. В Эстонии коронавирус унес жизни 73 человек.

Из 107 новых случаев в Харьюмаа 74 приходятся на Таллинн. В 20 случаях причиной заражения стал контакт с носителем вируса. В трех случаях речь идет о заражении в Вируской тюрьме (переданы Идаскому региональному отделению). В 15 случаях происхождение вируса неизвестно. Обстоятельства остальных заражений устанавливаются.

35 случаев, зафиксированных 3 ноября в Харьюмаа, произошли из-за контакта с другими больными. В восьми случаях вирус был привезен из России, из Англии, с Кипра, с Украины, из Германии и из Турции. В 14 случаях источник заражения неизвестен (в том числе по одному случаю в Ярвамаа и в Рапламаа). Обстоятельства других случаев уточняются.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находятся более 4500 человек, из которых 692 заболели. Всего в этом регионе можно выделить 17 очагов: со вторым очагом на рабочем месте связаны восемь заболевших, с третьим – тоже восемь. В семейных очагах болеют пять человек. В очаге первой школы подтверждены шесть, во втором – пять заболевших. В очаге четвертого места работы – десять заболевших, пятого – шесть. В очаге на вечеринке — 17 человек. В очаге шестого места работы — 14 заболевших. В очаге дома призрения – 33 зараженных. Седьмое место работы имеет восемь зараженных. В очаге восьмого места работы – 15 зараженных и в спортивном очаге – пять человек. Очаг детского сада насчитывает пять больных, а очаг мероприятия — шесть. Во вспышке, связанной с другими контактами, - восемь человек. Во втором очаге, связанном с мероприятием — пять больных.

В 14 случаях в Ида- и Ляэне-Вирумаа речь идет о заражении в тюрьме (в очаг Вируской тюрьмы попали 13 лиц из Ида-Вирумаа и одно лицо из Ляэне-Вирумаа). В 15 случаях вирус распространился в кругу семьи (14 в Ида-Вирумаа, один в Ляэне-Вирумаа). В трех случаях в Ида-Вирумаа заражение произошло на рабочем месте, в одном случае вирус был привезен из России, в одном случае имело место заражение на курсах. В девяти случаях причины заражения устанавливаются (восемь в Ида-Вирумаа, один в Ляэне-Вирумаа).

В Идаском регионе имеются семь активных очагов: с очагом в первой силламяэской школе связаны 36 человек, а со второй школой – девять, в Йыхвиском доме призрения — 21, на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – десять заболевших. С нарвским рабочем местом связано семь заболевших, с нарвским детским садом — семеро. С тюрьмой связаны 107 человека, четверо их них — сотрудники тюрьмы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 1400 человек, 275 их них больны.

Случай в Йыгевамаа передан в Пыхьяское региональное отделение, так как человек проживает в Харьюмаа. В двух случаях речь идет о заразившихся в доме призрения людях. В Тартумаа в шести случаях заражение произошло в доме призрения, в двух случаях — в кругу семьи, обстоятельства остальных эпизодов устанавливаются. Под наблюдением Лыунаского отделения почти 408 человек, из которых 77 болеют. Лыунаское отделение наблюдает за одним активным очагом, в котором имеются 14 человек из очага в доме призрения.

В одном случае на Хийумаа заражение произошло в школе, еще в пяти случаях — на семейном мероприятии. Житель Пярнумаа заразился на семейном мероприятии на Хийумаа, еще четверо заразились при контакте с носителем вируса. Обстоятельства еще одного заражения в Пярнумаа устанавливаются. Под наблюдением Ляэнеского отделения находятся 323 человека, 67 из которых болеют. В Ляэнеском региональном отделении наблюдают за вспышкой на семейном мероприятии на Хийумаа, где заболели восемь человек.

В больничном лечении нуждаются 44 человека

По состоянию на утро 4 ноября в больницах находились 44 ковидных больных, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали двоих, одного человека перевели в нековидное отделение и еще одного — из Ляэне-Таллиннской центральной больницы в Северо-Эстонскую региональную больницу. Открыли четыре новые истории болезни.

На сегодняшний день завершены 560 историй болезни у 546 человек.

По состоянию на 4 ноября выздоровели 3954 человека. Истории болезни 2878 из них (72,8%) закрыты, в случае 1076 из них (27,2%) с момента получения диагноза прошло более 28 дней. Люди не были на больничном лечении, то есть ждут подтверждения выздоровления.

В Эстонии проведены более 270 000 первичных тестов, в 5333 из них, то есть 1,9% получен положительный результат.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4000 человек, из которых заболели 643.

Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию с достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сайтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.