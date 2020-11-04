Ср, 4.11.2020
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Урмас Рейнсалу
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  • На фоне массовых акций протеста правительство Польши отложит введение запрета на аборты

На фоне массовых акций протеста правительство Польши отложит введение запрета на аборты

October 26, 2020, Krakow, Poland: Pro-Choice protesters wearing face masks block the street during the demonstration..Fifth day in a row, thousands of people protested in Krakow and all over Poland after the ruling of the Polish Supreme Court over the law authorizing abortion for fetal damage. The Supreme Court ruled that the law was inconsistent with the Constitution, effectively tightening one of the most serious abortions in Europe. (Credit Image: © Cezary Kowalski/SOPA Images via ZUMA Wire)

ФОТО: Cezary Kowalski/ZUMAPRESS.com

Власти Польши решили отложить введение запрета на аборты по медицинским показаниям на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщает Newsru со ссылкой на издание The Guardian.

"Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить время диалогу и поиску нового решения в этой сложной и эмоциональной ситуации", - заявил представитель премьер-министра Польши Михал Дворчик. Новый закон должен был вступить в силу 2 ноября.

22 октября Конституционный суд Польши решил запретить аборты по медицинским показаниям. В документе предложено считать незаконным прекращение беременности даже тогда, когда у ребенка диагностировали тяжелые врожденные дефекты. Если ранее беременность можно было прерывать в случае изнасилования, инцеста, опасности для жизни будущей матери и если у зародыша имелись пороки развития, то теперь речь фактически идет о полном запрете абортов: 98 процентов легальных абортов в Польше проводятся из-за пороков развития плода.

30 октября на улицы Варшавы вышли примерно 150 тысяч человек, недовольных новыми законами: помимо женщин, в рядах манифестантов было много мужчин. Участники протестных акций перекрывали дороги, правоохранительные органы применяли в отношении митингующих слезоточивый газ.

Между тем решение суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви, тогда как ряд членов правящей консервативной партии "Право и справедливость" раскритиковали решение Конституционного суда. А члены парламента от оппозиции принимают участие в акциях протеста. Манифестантов также фактически поддержал президент (мэр) Варшавы, доктор гуманитарных наук Рафал Тшасковский.

Премьер-министр Матеуш Моравецки призвал к переговорам с протестующими и депутатами от оппозиции, в то время как Анджей Дуда предложил разрешить аборты при тяжелых врожденных дефектах, но не при таких состояниях, как синдром Дауна. "Предложение Дуды, вероятно, будет подвергнуто критике с обеих сторон - как слишком слабое для крайне правых правящей коалиции и как недостаточное для руководителей уличных протестов", - отмечает The Guardian.

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