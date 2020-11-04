Просто мечта ⟩ Просторная квартира в университетском городе готова приютить большое дружное семейство

В Тарту, на границе центра и района Карлова продается уникальное пятикомнатное семейное гнездышко, передает Kodustiil.
Просторная и приятная квартира площадью 144,7 квадратных метров занимает весь первый этаж двухэтажного дома.
Дом, в котором находится семейное гнездышко, построен в 1910 году. В пятикомнатную квартиру ведет отдельный вход. Квартира состоит из кухни, гостиной, двух туалетов, кладовой, ванной и спален.
Интерьер квартиры выдержан в стиле старинного дома, сохранились многие оригинальные детали. В жилище, обустроенном с большой заботой и любовью, нет недостатка в комфорте и уюте.
Ознакомьтесь с интересным объектом на странице портала недвижимости KV.EE.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!