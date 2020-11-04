Ср, 4.11.2020
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Ааду Муст
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Просто мечта ⟩ Просторная квартира в университетском городе готова приютить большое дружное семейство

Пятикомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

В Тарту, на границе центра и района Карлова продается уникальное пятикомнатное семейное гнездышко, передает Kodustiil.

Просторная и приятная квартира площадью 144,7 квадратных метров занимает весь первый этаж двухэтажного дома. 

Пятикомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится семейное гнездышко, построен в 1910 году. В пятикомнатную квартиру ведет отдельный вход. Квартира состоит из кухни, гостиной, двух туалетов, кладовой, ванной и спален.  

Пятикомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры выдержан в стиле старинного дома, сохранились многие оригинальные детали. В жилище, обустроенном с большой заботой и любовью, нет недостатка в комфорте и уюте.

Пятикомнатная квартира в Тарту.

ФОТО: KV.EE

Ознакомьтесь с интересным объектом на странице портала недвижимости KV.EE

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