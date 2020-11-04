Просто мечта ⟩ Просторная квартира в университетском городе готова приютить большое дружное семейство

Просторная и приятная квартира площадью 144,7 квадратных метров занимает весь первый этаж двухэтажного дома.

Пятикомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

Дом, в котором находится семейное гнездышко, построен в 1910 году. В пятикомнатную квартиру ведет отдельный вход. Квартира состоит из кухни, гостиной, двух туалетов, кладовой, ванной и спален.

Пятикомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

Интерьер квартиры выдержан в стиле старинного дома, сохранились многие оригинальные детали. В жилище, обустроенном с большой заботой и любовью, нет недостатка в комфорте и уюте.

Пятикомнатная квартира в Тарту. ФОТО: KV.EE

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