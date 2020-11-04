Что планирует правительство – опрос или голосование?

- Как увеличить доверие между государственной властью и народом?

- Отчуждение – это объективный процесс. Все равно, какой рабочий инструмент придумает человек (и государство является таким рабочим инструментом в руках общества), он в итоге пройдет процесс отчуждения от своего создателя и начнет жить своей жизнью, начнет повелевать свои создателем.

Создание и утрата доверия – это два длинных пути. Во времена правления Партии реформ недоверие к власти росло постоянно. Но важно, чтобы деятельность государственной власти была понятна людям.

Популисты успешны, поскольку говорят понятно и просто, но они не могут предложить толковые решения: предложенные ими решения скорее могут привести к непредсказуемым последствиям. Учитывая сложность современного мира при принятии какого-то решения нужно учитывать много факторов. Решение в одной сфере деятельности может повлиять на многие другие сферы деятельности, это сложно объяснить людям, но все же нужно попробовать. Представительская демократия основывается на доверии к представителям народа. Но круг людей, которым народ действительно доверяет, стал очень узким. Многие депутаты парламента совершенно незнакомы большинству людей, население не понимает, что они там делают и почему они там. Прозрачность работы власти, распространение информации – все это учитывается. И СМИ очень усложняют создание доверия. Инфопространство очень расслоено, каждый может получить информацию только со своей колокольни.

- Каждая партия, каждый политик может сделать шаг для сокращения недоверия.

- Каждый, конечно, может что-то сделать. Сейчас в парламенте обсуждается план развития «Эстония-2035». Предыдущий, на основании которого правительство должно было предположительно работать до сих пор – «Сберегающая Эстония-21», ставил в центр единение общества. Единение означает, что учитывать нужно всех участников.

Но с референдумом о браке получилось так, что выступившие против него представители петиции используют ту же риторику, как и стоящая за референдумом EKRE: брак – это пережиток. Происходит взаимное обозначение. Нужно понять, что общество и должно быть разнообразным, разные взгляды - и есть богатство общества, и его нужно копить. Но сформировалось предубеждение, что кто не с нами, тот против нас, хотя противостояние не помогает единению общества.

- Но разве демократия не означает власти большинства?

- Это очень упрощенный подход, который не дает четкой картинки сути демократии. В обществе право на жизнь есть у всех групп, и никого нельзя просто так отбросить. Естественно, бывают моменты, когда действительно требуется решение большинства. Но чаще всего нужно добиваться компромисса.

Сегодня общество стало настолько сложным, что обычный человек уже ничего в этом не понимает. Тогда и предпочитают слушать тех, кто обещает все просто объяснить. Но это очень опасно. Из истории известно, что все цивилизации гибли, если становились слишком сложными, когда система становилась настолько сложной, что уже не могла справиться с растущей энтропией.