При участии эстонских военных убиты несколько десятков исламских террористов

Как сообщили Силы обороны Франции в своем аккаунте в Твиттере, для малийцев, несущих службу в оперативной группе "Такуба" под руководством французских и эстонских солдат, это была первая совместная полевая работа с инструкторами.

«Значительные результаты были достигнуты благодаря эффективному боевому партнерству», - говорится в Твиттер-сообщении, украшенном триколорами Эстонии, Мали и Франции.

По данным газеты Le Monde, в операции приняли участие 100 малийских и не уточняющееся количество эстонских и французских солдат. По данным французского издания, они уничтожили около 30 боевиков EIGS, террористического отделения ИГИЛ, действующего преимущественно в Западной Сахаре.

«Местные жители получили хорошее обучение и отлично справлялись со своими обязанностями», - сказал подполковник Маргус Кууль, глава командования специальных операций малийцев.

«Это показывает важность целевого подразделения "Такуба" в обеспечении безопасности региона и успех нашей деятельности. Эстонии очень хорошо и тесно сотрудничает с французскими и малийскими вооруженными силами в борьбе с терроризмом», - добавил Кууль.

Отвечая на вопрос, насколько сильный удар был нанесен по исламистам в результате операции, Кууль признал, что это трудно оценить - борьба с терроризмом продолжается. «Прежде всего этим необходимо заниматься на корневом уровне в Африке и на Ближнем Востоке, чтобы терроризм больше не достигал Европы», - сказал он.

За последние шесть месяцев в Европе произошло несколько террористических атак со стороны исламистов. 16 октября чеченский экстремист отрубил голову учителю, который в пригороде Парижа показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. На прошлой неделе радикальный тунисец убил трех прихожан в Ницце. Эта неделя началась со стрельбы в Вене.

Успех первой операции служащих в "Такубе" спецназовцев и находящихся под их командованием малийских солдат стал одной из причин, по которой Генштаб Сил обороны Франции созвал позавчера внеочередную пресс-конференцию. На ней также сообщили о ликивдации десятков исламистов в ходе других операций, прошедших в Мали на прошлой неделе.

Целевая группа "Такуба" является частью крупнейшей боевой миссии Франции "Бархан". Эстония по-прежнему является единственной страной "Бархана", помимо самой Франции страны, которая предоставлена пехотой. Эстония, которую пригласили в "Бархан" в 2018 году, начинала с пехотной группы Скаутского батальона на базе Гао.

Целевое подразделение "Такуба" начало работу в этом году. В настоящее время здесь проходят службу первая ротация эстонского спецназа и военнослужащие страны, возглавляющей миссию. Португалия, Бельгия и Нидерланды внесли свой вклад штабными офицерами. Швеция и Чехия также планируют отправить в "Такубу" свои спецподразделения.

Эстонские солдаты сыграли важную роль в отражении крупнейшей на сегодняшний день атаки против "Бархана". 22 июля прошлого года боевики местного отделения «Аль-Каиды» пытались въехать на машине, полной взрывчатки, на базу миссии в Гао.