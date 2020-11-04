Список наиболее состоятельных русскоязычных Финляндии возглавил владелец приграничных супермаркетов

Первое место среди русскоговорящих и 426-е в общем списке богатейших людей страны занимает Сергей Ананьев, бизнесмен, владелец приграничных супермаркетов Rajamarket. Его общий доход в 2019 году составил 1 212 027 евро, из которых 474 692 евро - это доход с капитала, и 737 336 евро - трудовой заработок.

На втором месте среди русскоязычных и на 828-м в общем списке находится Виктор Сатановский, вице-президент компании Artvik, занимающейся поставками систем метрологического обеспечения, контрольно-измерительного и аналитического оборудования в нефтегазовую, металлургическую, энергетическую и другие отрасли промышленности. Его заработок в прошлом году составил 759 157 евро, а доход с капитала - 35 392 евро.

Тройку русскоязычных лидеров списка замыкает Сергей Евлашев, о деятельности которого на территории Финляндии не удалось найти достоверной информации. Доходов от заработка в 2019 году у Евлашева не было, в то время как доход от капитала составил 755 669 евро. В общем списке наиболее состоятельных жителей Финляндии он занимает 905-е место.