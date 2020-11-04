Кылварт: "Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми"

Михаил Кылварт сказал, что мэрия одобрила порядок проведения проекта "Народный бюджет". Предлагать свои идеи горожане смогут с 16 ноября на интернет-платформе, а реализация начнется в будущем году.

Ирина Донченко отметила, что ситуация с распространением коронавируса сейчас стабильно тяжелая. Больше всего случаев заражения выявляется в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Стоит всерьез задуматься о ношении масок и обязательно отменить все праздничные мероприятия.

Кылварт добавил, что город уже принял соответствующие меры и теперь ждет реакции государства. Самое же главное, Таллинн сделает все, чтобы детские сады и начальная школа работали.

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