Таллинн повысит зарплаты руководителям детских садов и школ по интересам

На сегодняшнем заседании горуправа приняла постановление, согласно которому, задним числом, с 1 октября, повышаются зарплаты руководителей дошкольных учреждений и школ по интересам.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что нынешнее сложное время ставит перед директорами учебных заведений серьезные вызовы.
«Учебный процесс пришлось снова реорганизовать с учетом коронавирусной угрозы и каждый день может принести с собой очередные изменения, - сказал вице-мэр. – Однако осмелюсь заметить, что во время кризисной ситуации наши образовательные учреждения хорошо управлялись. Поэтому сейчас мне особенно приятно сообщить о повышении зарплат».
О минимальной ставке оплаты труда работников подведомственных Департаменту образования учреждений договорились на встрече в январе вице-мэр, представитель Объединения столичных руководителей школ, представитель Объединения руководителей таллиннских дошкольных учреждений, представитель руководителей городских школ по интересам, а также председатель Таллиннского профсоюза работников образования.
Вице-мэр пояснил, что зарплаты работников образования ежегодно пересматриваются.
«Мы считаем важным то, чтобы вклад педагогов оценивался не только признанием и добрыми словами, но и материально, - сказал Вадим Белобровцев. – С 1 сентября вновь повысилась зарплата учителей детских садов и их помощников, а также учителей школ по интересам. С принятием дополнительного бюджета предусмотрели средства и для 5-процентного повышения зарплат директоров учреждений».
С 1 октября зарплата директоров детских дошкольных учреждений в зависимости от числа групп будет следующей: от одной до трех групп – 1735 евро, 4-10 групп – 1955 евро, 11 и более групп – 2100 евро. Действовавшие до сих пор ставки составляли 1650, 1860 и 2000 евро в месяц соответственно.
Минимальная ставка зарплаты директора школы по интересам, в зависимости от количества учеников, следующая: до 900 учеников – 1945 евро, от 901 до 1400 учеников – 2100 евро, и если учеников более 1400 – 2480 евро. До этого руководители школ по интересам получали ежемесячно 1850, 2000 и 2360 евро соответственно.
Также повысятся зарплаты директоров Таллиннского дома учителя и Таллиннского учебно-консультативного центра.
Минимальные ставки зарплат учителей и директоров общеобразовательных школ, а также всех опорных специалистов повысились с 1 января 2020 года.