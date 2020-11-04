На пострадавшую от коронакризиса фирму Tallink со всех сторон посыпалась финансовая помощь

Хотя общественность в основном обсуждает предоставленный компании Tallink государственный кредит в 100 миллионов евро и компенсацию заработной платы по стороны Кассы по безработице, менее известно, что одна из крупнейших компаний Эстонии также получает для борьбы с коронным кризисом деньги из отдельной предназначенной для судоходных компаний меры.

Самая последняя помощь пришла от Департамента водных путей, который выплатила дочерним компаниям Tallink -Hansaliin и HT Laevateenindus - немногим более двух миллионов евро.

Здесь следует уточнить, что это поддержка предназначена не только для Tallink, а для всего эстонского судоходного сектора. Идея заключается в частичном возмещении социального и подоходного налогов, чтобы снизить налоговую нагрузку на судоходные компании и сохранить рабочие места.

Например, Euro Work, дочерняя компания другой крупной судоходной компании Viking Line, получила 437 000 евро, а эстонский филиал DFDS A/S получил 85 000 евро. Последний управляет двумя судами на маршрутах Палдиски-Капельшер и Палдиски-Ханко.

Денежный горшочек ждет

В этом году Департамент водных путей планирует выплатить судоходным компаниям в общей сложности 3,7 миллиона евро, что означает, что в четвертом квартале будет произведено выплат еще примерно на 1,2 миллиона. Кто и сколько получит, пока не известно, так как судоходные компании не подавали заявки.

Но это далеко не все. Еще один денежный горшок на 20 миллионов евро для судоходных компаний будет доставлен ​​в ближайшее время. Центр государственной поддержки оказывает единовременную поддержку работающим на регулярных маршрутах между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией судоходным компаниям, которые серьезно пострадали от коронакризиса. Хотя пока неизвестно, кто сколько денег получит, можно предположить, что самая щедрая порция снова отойдет к Tallink - ведь выплаты производятся исходя из того, кто понес наибольший ущерб. Если общее количество заявок превысит 20 миллионов, деньги будут распределены пропорционально количеству пассажиров, перевезенных судоходными компаниями в последнем квартале 2019 года.

Министерство экономики и коммуникаций подтвердило Postimees, что деньги, вероятно, будут выплачены до конца этого года.

Что касается косвенной помощи, в начале кризиса правительство решило освободить судоходные компании от уплаты сборов за использование водных путей с 1 апреля этого года до 31 марта следующего года. В результате в госбюджет не поступят 18 миллионов евро, что с таким же успехом можно рассматривать как поддержку судоходных компаний. Неизвестно, сколько именно от этого выиграла Tallink. В Минэкономики сказали, что не могут публиковать данные компаний, потому что это коммерческая тайна.

Сокращены тысячи

Поддержку также могут предоставить порты, снизив портовые сборы. Например, ранее стало известно, что Tallink обратился в Рижский порт с просьбой снизить сборы. Что касается Эстонии, у каждого порта есть отдельные соглашения с судоходными компаниями о том, сколько денег они собирают. Из Tallinna Sadam изданию Postimees сообщили, что они не снижали сборы, но предлагают льготную цену за использование причала.

Сам Tallink не хотел говорить о субсидиях. Пресс-секретарь концерна Катри Линк сказала, что они обнародуют всю полученную поддержку в квартальных отчетах.

Вопрос в том, поможет ли Tallink и в какой степени государственная помощь, ведь доходы компании колоссально упали. В третьем квартале этого года количество пассажиров упало вдвое, а в октябре - на 80 процентов. Объемы грузовых перевозок были несколько более обнадеживающими: в третьем квартале они снизились всего на 2%.