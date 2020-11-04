Ср, 4.11.2020
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Яна Тоом
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  • На пострадавшую от коронакризиса фирму Tallink со всех сторон посыпалась финансовая помощь

На пострадавшую от коронакризиса фирму Tallink со всех сторон посыпалась финансовая помощь

Tallink on sel aastal riigilt otseselt või kaudselt saanud üle 112 miljoni euro, kuid tõenäoliselt suureneb abi lähiajal veelgi.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Получившей щедрую помощь от государства компании Tallink недавно были выплачены еще два миллиона евро государственной помощи. Но и это еще не все: конец года должен принести попавшей в затруднительное положение судоходной компании дополнительные деньги, пишет Postimees.

Хотя общественность в основном обсуждает предоставленный компании Tallink государственный кредит в 100 миллионов евро и компенсацию заработной платы по стороны Кассы по безработице, менее известно, что одна из крупнейших компаний Эстонии также получает для борьбы с коронным кризисом деньги из отдельной предназначенной для судоходных компаний меры.

Самая последняя помощь пришла от Департамента водных путей, который выплатила дочерним компаниям Tallink -Hansaliin и HT Laevateenindus - немногим более двух миллионов евро.

Здесь следует уточнить, что это поддержка предназначена не только для Tallink, а для всего эстонского судоходного сектора. Идея заключается в частичном возмещении социального и подоходного налогов, чтобы снизить налоговую нагрузку на судоходные компании и сохранить рабочие места. 

Например, Euro Work, дочерняя компания другой крупной судоходной компании Viking Line, получила 437 000 евро, а эстонский филиал DFDS A/S получил 85 000 евро. Последний управляет двумя судами на маршрутах Палдиски-Капельшер и Палдиски-Ханко.

Денежный горшочек ждет

В этом году Департамент водных путей планирует выплатить судоходным компаниям в общей сложности 3,7 миллиона евро, что означает, что в четвертом квартале будет произведено выплат еще примерно на 1,2 миллиона. Кто и сколько получит, пока не известно, так как судоходные компании не подавали заявки.

Но это далеко не все. Еще один денежный горшок на 20 миллионов евро для судоходных компаний будет доставлен ​​в ближайшее время. Центр государственной поддержки оказывает единовременную поддержку работающим на регулярных маршрутах между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией судоходным компаниям, которые серьезно пострадали от коронакризиса. Хотя пока неизвестно, кто сколько денег получит, можно предположить, что самая щедрая порция снова отойдет к Tallink - ведь выплаты производятся исходя из того, кто понес наибольший ущерб. Если общее количество заявок превысит 20 миллионов, деньги будут распределены пропорционально количеству пассажиров, перевезенных судоходными компаниями в последнем квартале 2019 года.

Министерство экономики и коммуникаций подтвердило Postimees, что деньги, вероятно, будут выплачены до конца этого года.

Что касается косвенной помощи, в начале кризиса правительство решило освободить судоходные компании от уплаты сборов за использование водных путей с 1 апреля этого года до 31 марта следующего года. В результате в госбюджет не поступят 18 миллионов евро, что с таким же успехом можно рассматривать как поддержку судоходных компаний. Неизвестно, сколько именно от этого выиграла Tallink. В Минэкономики сказали, что не могут публиковать данные компаний, потому что это коммерческая тайна.

Сокращены тысячи

Поддержку также могут предоставить порты, снизив портовые сборы. Например, ранее стало известно, что Tallink обратился в Рижский порт с просьбой снизить сборы. Что касается Эстонии, у каждого порта есть отдельные соглашения с судоходными компаниями о том, сколько денег они собирают. Из Tallinna Sadam изданию Postimees сообщили, что они не снижали сборы, но предлагают льготную цену за использование причала.

Сам Tallink не хотел говорить о субсидиях. Пресс-секретарь концерна Катри Линк сказала, что они обнародуют всю полученную поддержку в квартальных отчетах. 

Вопрос в том, поможет ли Tallink и в какой степени государственная помощь, ведь доходы компании колоссально упали. В третьем квартале этого года количество пассажиров упало вдвое, а в октябре - на 80 процентов. Объемы грузовых перевозок были несколько более обнадеживающими: в третьем квартале они снизились всего на 2%.

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