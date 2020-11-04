Жители Эстонии скорее начнут экономить на еде, чем на финансовых услугах

«Жители Эстонии более склонны экономить на еде, продолжая платить высокие ставки по кредитам, чем сэкономить на банке – эта мысль просто не приходит им в голову», - сказала Йонна Печтер. По ее словам, будет разумнее время от времени пересматривать свои кредитные обязательства и интересоваться у банков альтернативными предложениями о рефинансировании, как часто делают, когда ищут более дешевый пакет услуг связи от мобильного оператора.

«Телекоммуникационные компании ежегодно пытаются переманить клиентов из другой сети с помощью различных предложений из серии „это слишком хорошо, что бы быть правдой“, и это стало довольно распространенным явлением. Почему это не может действовать и в сфере финансовых услуг?»,- размышляет Печтер.

«Время от времени всем людям, имеющим финансовые обязательства, следует искать альтернативные выгодные сделки и спрашивать себя, по-прежнему ли взятая однажды ссуда наиболее выгодна. Чем больше сумма кредита, тем больше можно сэкономить на процентной ставке. При рефинансировании крупного кредита на более выгодных условиях человек может иметь возможность ежемесячно откладывать деньги или покупать себе что-то еще», - отметила Печтер. 1

«Многие из моих знакомых даже не знают, например, на каких условиях на сегодняшний момент у них взят жилищный кредит. В то же время мы видим, насколько им сложно наряду со своими расходами оплачивать увлекательные и развивающие занятия для детей и приобретать все необходимое для себя и своих семей», - сказала Печтер.

«Если изучить лайфхаки, к которым прибегают люди, когда хотят сэкономить, то мы увидим, что первым делом они отказываются от всех развлечений и выходов в свет, а затем сразу переходят к экономии на продуктах. В принципе, это логично, потому что в магазин ходят чаще всего. Обобщив, можно сказать, что средний платеж по жилищному кредиту равен ежемесячным расходам семьи на еду, но мне кажется, что экономия на питании гораздо более бесчеловечна, чем попытки сэкономить на финансовых расходах», - объяснила Печтер.

«Экономия на питании гораздо более бесчеловечна, чем попытки сэкономить на финансовых расходах». 1

По словам Печтер, жители Эстонии обычно рефинансируют кредиты, когда им необходимо увеличить сумму ссуды для того, чтобы отремонтировать дом или заменить систему отопления. «Как правило, клиенты начинают искать более выгодное предложение, если им требуется дополнительная сумма кредита. Если другой банк его сделает, человек спокойно переведет туда свой первоначальный кредит. В случае выплаты ссуды не имеет большого значения, какому банку она выплачивается. Имеет значение только то, сколько уплачено, потому что от этого зависит, сколько осталось. Теперь есть возможность особым образом рефинансировать ипотечный кредит, взятый с аннуитетным графиком – так на сегодняшний день денег на руках точно будет оставаться больше», - отметила Печтер.