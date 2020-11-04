Technopolis: треть выбросов CO2 приходится на сектор недвижимости

Technopolis Holding Plc – финское акционерное общество, которое управляет современными офисными помещениями и владеет пятнадцатью бизнес-центрами в странах Северной Европы и Балтии. Концерн продвигает принципы устойчивого развития и стремится к 2030-му году во всех своих зданиях перейти на использование энергии с нулевым выбросом углерода.

Принадлежащее финнам предприятие Technopolis Ülemiste AS в начале октября этого года перешло на экологически чистую электроэнергию и сделало большой шаг к достижению поставленной цели. Technopolis, в бизнес-кварталах которого в настоящее время работают 45 000 человек и 1400 предприятий, разрабатывает план и меры действий по нейтрализации выбросов CO2 в ближайшие годы.

По словам Герта Йостова, если мы хотим, чтобы Таллинн был устойчивым городом и спустя десятилетия, решительные шаги необходимо предпринимать уже сегодня. «В начале октября мы перешли на зеленое электричество во всем квартале Ülemiste City. К сожалению, в этот раз Таллинн не стал зеленой столицей, но мы надеемся стать примером для многих, чтобы обеспечить этот титул Эстонии в будущем. Разумеется, переход всего концерна к зеленым решениям займет значительно больше времени, поскольку работа ведется в больших масштабах в нескольких странах. Но мы стремимся помочь нашей материнской компании всеми силами».

Еще один важный фактор в процессе сокращения выбросов CO2 – рациональное использование компаниями офисных площадей. «Современные рабочие места предназначены для удовлетворения реальных потребностей сотрудников, и зачастую более компактны и эффективны, чем обычные офисы. Совместное использование пространства и услуг также помогает успешно уменьшить воздействие на окружающую среду», - добавил Йостов.

По словам руководителя отдела разработки концепции и устойчивого развития Technopolis Group Йоханны Кивеля, переход на использование энергии с нейтральным выбросом CO2 во всех зданиях Technopolis - амбициозная, но реалистичная цель: «В последние годы мы приложили большие усилия для повышения устойчивости, что облегчит достижение этой цели. За три года мы снизили наш выброс CO2 на 30%. Это связано с мерами по энергосбережению и увеличением закупок и производства возобновляемой энергии. Например, помимо Эстонии мы также используем полностью зеленую электроэнергию в Финляндии и Литве».

В дополнение к покупной энергии Technopolis производит на месте 810 МВт-ч электроэнергии с использованием солнечных панелей, а эффективность использования солнечной энергии в зданиях компании выросла за последние годы в несколько раз. В этом году новые солнечные батареи будут установлены в бизнес-квартале города Оулу и в здании Nova в Вильнюсе.

«Хотя мы сосредоточены на экологической эффективности наших зданий, мы также учитываем потребности сотрудников наших клиентов. Мы хотим предложить помещения и услуги, которые будут поддерживать производительность, благополучие и удовлетворенность сотрудников. Поэтому мы, например, предлагаем здоровые обеды, а также вегетарианские блюда в наших закусочных, а во многих наших бизнес-кварталах есть тренажерные залы. Мы хотим, чтобы до всех наших зданий можно было добраться на велосипеде и общественном транспорте, и мы предлагаем услуги, которые улучшают общую атмосферу, например, дизайн рабочей среды», - добавила Кивеля.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) – это девелопер современного района Ülemiste City, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода «Двигатель». В квартале работают более 400 предприятий и 10000 сотрудников. AS Technopolis Ülemiste принадлежит на 49% концерну Mainor Ülemiste и на 51% через Technopolis Baltic Holding OÜ дочернему предприятию концерна Technopolis - Technopolis Plc.Technopolis.