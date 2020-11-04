Коронавирус проник в спасательную команду

Руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что действительно тест на коронавирус работника спасательной команды Пыльтсамаа оказался положительным. «Мы определили близкие контакты зараженного и эти люди отправлены на десять дней в самоизоляцию, чтобы следить за своим здоровьем», - объяснил Кийк.