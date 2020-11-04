Ср, 4.11.2020
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Яна Тоом

Коронавирус проник в спасательную команду

Машина спасателей.

ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня подтвердилось, что коронавирус проник в спасательную команду Пыльтсамаа.

Руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что действительно тест на коронавирус работника спасательной команды Пыльтсамаа оказался положительным. «Мы определили близкие контакты зараженного и эти люди отправлены на десять дней в самоизоляцию, чтобы следить за своим здоровьем», - объяснил Кийк.

Он добавил, что к настоящему моменту помещения спасательного центра и автомобили продезинфицированы.

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