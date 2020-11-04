Вторая пенсионная ступень становится добровольной: что изменится для выходящих на пенсию?

Больше выбора

Хотя в целом новые возможности второй ступени можно будет использовать со следующего года, ряд изменений в выводе пенсионных средств вступит в силу немедленно. Самое главное изменение касается условий выплаты пенсий. Если до сих пор пенсия из второй ступени была пожизненной, как государственная пенсия по старости, то теперь каждый человек сам будет решать, каким образом он будет выводить деньги, накопленные во второй ступени. Разрешена как пожизненная, так и срочная пенсию, а также можно сразу вывести все деньги.

«Чтобы получать пожизненную пенсию, необходимо заключать пенсионный договор с компанией по страхованию жизни. Срочные пенсии предлагаются как компаниями по страхованию жизни, так и пенсионными фондами в форме накопительной пенсии. Чтобы подать заявление на получение фондовой пенсии или единовременной выплаты, можно подать заявление администратору пенсионного регистра или расчетного счета», - поясняет советник отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов.

«В случае пожизненной пенсии человеку не нужно беспокоиться о том, что его деньги, накопленные во второй ступени, в какой-то момент будут потрачены и он больше не будет получать пенсию из второй ступени. Срочная пенсия же выплачивается до окончания срока, согласованного при заключении договора. После этого пенсия из второй ступени заканчивается. На сколь длительный период распределяются деньги второй ступени в случае срочной пенсии, каждый может решить сам. Чем дольше срок, тем меньше ежемесячная пенсия, но чем дольше выплачивается пенсия, тем меньше риск того, что собранные деньги будут исчерпаны слишком быстро», - сказала она.

Устанавливая срок, следует отметить, что налоговые льготы вступят в силу с января 2021 года. С января 2021 года пожизненная пенсия и срочная пенсия, срок которой рассчитывается как минимум на среднее количество лет проживания, не будут облагаться налогом. В случае более краткосрочной пенсии и одновременного снятия всей суммы необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов. С нового года пенсия второй ступени больше не будет влиять на размер необлагаемого налогом дохода человека.

Если человек, присоединившийся ко второй ступени, уже вышел на пенсию или выйдет на пенсию в конце этого года, новые налоговые правила будут автоматически применяться к нему с нового года. Для человека, который хочет получить собранные деньги сразу, размер подоходного налога зависит от того, снимет ли он деньги в конце этого года или в начале нового года.

Время выхода на пенсию из второй ступени также изменится с нового года. Если пока человек может выходить на пенсию по второй ступени в возрасте государственной пенсии, то с января система станет немного более гибкой: в 2021 году возраст государственной пенсии по старости будет составлять 64 года, тогда как получать пенсию из второй ступени можно будет с 59 лет.

Нынешние получатели пенсий второй ступени

Для людей, которые уже получают пенсию второй ступени, по умолчанию ничего не изменится . Все согласованные пенсионные фонды и заключенные пенсионные договоры остаются в силе в их нынешнем виде. Однако с января 2021 года к ним будут применяться новые налоговые правила. В зависимости от условий получения пенсии, пенсия будет либо освобождена от налогов, либо облагаться подоходным налогом в размере 10 процентов.

Свои потребности и возможности следует тщательно обдумать

Прежде чем сделать выбор относительно второй ступени, стоит подумать о том, каким будет дополнительный доход человека в старости и сохранится ли он на всю оставшуюся жизнь. Исходя из этого, можно оценить, стоит ли делать пенсию второй ступени пожизненной или срочной или же сразу снять все деньги.