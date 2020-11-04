Таллиннский аэропорт: в конце 2020 года ожидается открытие новых прямых линий из Таллинна

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, очередной взлет численности заразившихся коронавирусом в Европе оказывает свое влияние и на авиасообщение.

«Путешествуют лишь те, у кого в этом есть реальная необходимость. По этой причине спад наблюдается не только в годовом исчислении, но и по месяцам. Например, в сентябре Таллиннский аэропорт обслужил более 45 000 пассажиров», - сообщил Пяргмяэ.

«В нынешней ситуации стоит похвалить людей за ответственное поведение в период школьных каникул. Народ адекватно оценил ситуацию: отдых провели в Эстонии, а заграничные поездки перенесли на более позднее время», - сообщил он.

По словам Пяргмяэ, несмотря на сокращение показателей, Таллиннский аэропорт со своей стороны делает все для того, чтобы обслужить имеющихся пассажиров как можно лучше.

Регулярные рейсы осуществляли семь авиакомпаний. По состоянию на конец месяца полеты приостановили Wizzair, Norwegian, EasyJet, Aeroflot, Belavia и Turkish Airlines. В октябре больше всего пассажиров – 31 процент от общего числа – обслужила авиакомпания airBaltic. В конце октября произошел переход на зимний график, когда вылетов становится меньше в связи с началом низкого сезона и спадом спроса.

В конце 2020 года ожидается открытие новых прямых линий из Таллинна в Берген и Тронхейм в Норвегии и Зальцбург в Австрии. По оценке аэропорта, запуск новых маршрутов планируется, основываясь на предположении, что к этому времени распространение коронавируса будет взято под контроль.

Начиная с 1 сентября все прибывающие в Эстонию могут сделать в аэропорту первичный тест на коронавирус: для граждан Эстонии он бесплатный, а для иностранцев — платный.