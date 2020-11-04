Ср, 4.11.2020
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Диего Марадона успешно перенес операцию на головном мозге

Диего Марадона.

ФОТО: EVA PARDO/AFP

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона успешно перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Об удалении субдуральной гематомы сообщил личный врач легенды сборной Аргентины Леопольдо Луке.

"Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию", - цитирует Луке "Интерфакс" со ссылкой на портал TNT Sports.

Субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Марадону в понедельник госпитализировали в одну из клиник близ Буэнос-Айреса спустя три дня после того, как он отметил 60-летие.

На фоне множества слухов и предположений личный врач экс-футболиста заявил, что госпитализация легенды не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.

Также сообщалось, что легенда футбола будет проходить лечение от депрессии, так как "целую неделю грустил и отказывался принимать пищу".

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