Диего Марадона успешно перенес операцию на головном мозге

"Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию", - цитирует Луке "Интерфакс" со ссылкой на портал TNT Sports .

Субдуральная гематома могла быть вызвана травмой головы, в результате которой, вероятно, и образовался сгусток крови.

Марадону в понедельник госпитализировали в одну из клиник близ Буэнос-Айреса спустя три дня после того, как он отметил 60-летие.

На фоне множества слухов и предположений личный врач экс-футболиста заявил, что госпитализация легенды не связана с коронавирусом или наркотической зависимостью.