Судебный исполнитель сама оказалась на скамье подсудимых

Этой осенью в здании суда Пайде рассматривалось связанное с Вирге Вяльб судебное дело. Ее обвинили в подлоге и приговорили к 11 месяцам тюрьмы условно. Она также должна выплатить судебные издержки в размере 876 евро.

Эту историю в августе также освещало издание Eesti Ekspress, в котором сообщалось, что судебный исполнитель, продавшая дом семьи с шестью детьми, на длительный срок оставила деньги себе и годами лгала банку и Министерству юстиции.

В решении суда указано, что Вяльб продала один объект недвижимости на аукционе и получила от покупателя 22 000 евро.