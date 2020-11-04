Ср, 4.11.2020
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Ааду Муст

Судебный исполнитель сама оказалась на скамье подсудимых

Pildil kohtuhaamer.

ФОТО: Kristjan Teedema

Летом на сайте Министерства юстиции появилось сообщение о том, что с 16 июня 2020 года пайдеский судебный исполнитель Вирге Вяльб освобождена от должности. Ее дела взял на себя другой судебный исполнитель, пишет Järva Teataja.

Этой осенью в здании суда Пайде рассматривалось связанное с Вирге Вяльб судебное дело. Ее обвинили в подлоге и приговорили к 11 месяцам тюрьмы условно. Она также должна выплатить судебные издержки в размере 876 евро.

Эту историю в августе также освещало издание Eesti Ekspress, в котором сообщалось, что судебный исполнитель, продавшая дом семьи с шестью детьми, на длительный срок оставила деньги себе и годами лгала банку и Министерству юстиции.

В решении суда указано, что Вяльб продала один объект недвижимости на аукционе и получила от покупателя 22 000 евро.

Cогласно законодательству в области исполнительного производства, судебный исполнитель должен в течение десяти рабочих дней перечислить истцу  деньги, полученные от продажи имущества. Однако оплата не была произведена даже более чем через четыре года после получения денег от продажи.

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