Вне дома: на кухне нового таллиннского ресторана готовят из мясных полуфабрикатов?

Коронавирус в корне изменил наше отношение к готовке. Представители торговых сетей обнаружили, что мы с вами начали больше готовить дома и покупаем для этого более дорогие продукты, чем обычно, желая побаловать себя и своих домашних деликатесами.

Хотим готовить или не хотим — голод не тетка!

Рестораторы уверены в обратном: они считают, что публика больше не хочет готовить дома, а с большим удовольствием идет в еще работающие рестораны, но на простые понятные блюда, практически на домашнюю кухню. Главное, чтобы посуду не мыть!

А производители мясных продуктов продолжают изобретать новинки, причем подавляющее большинство ассортимента уже предварительно поджарено, потушено или запечено, а нам остается только довести мясо до готовности, то есть банально разогреть.

Все эти три точки зрения имеют полное право на существование. Но отдадим дань традициям, сложившимся за последние годы: к Рождеству и Новому году наши производители мясопродуктов опять расстарались. Так, в ассортименте продукции Maks&Moorits появился ряд новых полуфабрикатов, расширился ассортимент кровяных колбасок для приготовления на сковороде, новые вкусы порадуют и тех, кто хочет познакомиться с экзотикой, а самому углубляться в восточную кухню нет ни времени, ни желания.

Пора задуматься о празднике

Любите вы кровяную колбасу или нет, вас сейчас не спрашивают: наступает ее время. «Кровяная колбаса, несомненно, самый ожидаемый рождественский продукт. Поскольку потребитель ждет от производителей появления новых интересных изделий, мы выпустили безглютеновые кровяные колбаски с зеленой гречкой, которая богата клетчаткой и обеспечивает ощущение сытости на долгое время», - говорит директор по продажам Atria, фирмы-собственника бренда Maks&Moorits, Меэлис Лаанде.

Рождественский ассортимент мясопродуктов. ФОТО: Лийзи Анвельт.

Свинина во всех видах тоже частный гость на наших праздничных столах. Из новинок можно выделить свиную рульку, которую коптили на ольхе и в течение восьми часов запекали при низкой температуре. Ее остается только разогреть и подать на стол. Столь же быстро можно довести до готовности ребрышки. Мясо по-китайски имеет легкий эстонский акцент и этим интересно: производители решили, что нашу публику нужно приучать к азиатским вкусам постепенно.

Это была самая элегантная презентация за все время существования презентаций рождественских продуктов. ФОТО: Лийзи Анвельт.

А вот, например, колбаски с черемшой для жарки на сковородке. Тонкие, маленькие, готовятся быстро. Кинул их на сковородку, поджарил картошечки или потушил кислой капусты – и вот ужин готов. Но можно ведь и по-другому!

Блюдо с жареной свининой — в зал!