Вне дома: на кухне нового таллиннского ресторана готовят из мясных полуфабрикатов?

В новом ресторане Rudolf уже стоит елка и пахнет Рождеством. По крайней мере так было в тот день, когда производитель мясных продуктов Maks&Moorits решил познакомить журналистов с подготовленными к зимним праздникам новинками.
Коронавирус в корне изменил наше отношение к готовке. Представители торговых сетей обнаружили, что мы с вами начали больше готовить дома и покупаем для этого более дорогие продукты, чем обычно, желая побаловать себя и своих домашних деликатесами.
Хотим готовить или не хотим — голод не тетка!
Рестораторы уверены в обратном: они считают, что публика больше не хочет готовить дома, а с большим удовольствием идет в еще работающие рестораны, но на простые понятные блюда, практически на домашнюю кухню. Главное, чтобы посуду не мыть!
Все эти три точки зрения имеют полное право на существование. Но отдадим дань традициям, сложившимся за последние годы: к Рождеству и Новому году наши производители мясопродуктов опять расстарались. Так, в ассортименте продукции Maks&Moorits появился ряд новых полуфабрикатов, расширился ассортимент кровяных колбасок для приготовления на сковороде, новые вкусы порадуют и тех, кто хочет познакомиться с экзотикой, а самому углубляться в восточную кухню нет ни времени, ни желания.
Пора задуматься о празднике
Любите вы кровяную колбасу или нет, вас сейчас не спрашивают: наступает ее время. «Кровяная колбаса, несомненно, самый ожидаемый рождественский продукт. Поскольку потребитель ждет от производителей появления новых интересных изделий, мы выпустили безглютеновые кровяные колбаски с зеленой гречкой, которая богата клетчаткой и обеспечивает ощущение сытости на долгое время», - говорит директор по продажам Atria, фирмы-собственника бренда Maks&Moorits, Меэлис Лаанде.
Свинина во всех видах тоже частный гость на наших праздничных столах. Из новинок можно выделить свиную рульку, которую коптили на ольхе и в течение восьми часов запекали при низкой температуре. Ее остается только разогреть и подать на стол. Столь же быстро можно довести до готовности ребрышки. Мясо по-китайски имеет легкий эстонский акцент и этим интересно: производители решили, что нашу публику нужно приучать к азиатским вкусам постепенно.
А вот, например, колбаски с черемшой для жарки на сковородке. Тонкие, маленькие, готовятся быстро. Кинул их на сковородку, поджарил картошечки или потушил кислой капусты – и вот ужин готов. Но можно ведь и по-другому!
Блюдо с жареной свининой — в зал!
Ни капли не покривлю душой, если скажу, что это была самая элегантная презентация за все время существования презентаций рождественских продуктов. Обычно это выглядело так: продукты от производителя готовили по напечатанным на упаковке рецептам на кухне выбранного для этой важной маркетинговой цели ресторана и выносили в зал, так сказать, в натуральном виде: запеченное мясо – нарезанное порционными ломтями, колбаски-сосиски опять же на больших блюдах, даже шашлык был уже снят с шампуров и нарезан, и каждый приглашенный брал с блюда столько кусочков или ломтиков, сколько ему было достаточно, чтобы распробовать ингредиенты и проставить количество баллов в специальном бланке.
Ресторан мог проявить самостоятельность только в виде салатов и каких-то мелочей вроде масла с зеленью или теплого хлеба. В большем объеме принимающий дегустаторов и производителей ресторан умений своих поваров не демонстрировал, а ведь чтобы приготовить по рецепту полтора килограмма свинины со специями особого умения не надо, любая хозяйка справится, не то что шефы с су-шефами. И писать про дегустации прошлых лет было скучновато. На этот раз все пошло совсем не так.
Производитель мясных продуктов Maks&Moorits доверил рождественскую дегустацию этого года новому таллиннскому ресторану Rudolf. И не ошибся. Ресторану всего три месяца, он находится в новом доме на улице Тобиаса в Кадриорге, так что название свое носит не случайно: Рудольф Тобиас – известный эстонский композитор и хоровой дирижер, проживший, правда, большую часть своей жизни в Германии. Вы помните, как выглядела 50-кроновая купюра? Да, человек с печальными глазами и скорбным ртом — и есть Рудольф Тобиас. Но я опять отвлеклась.
Творческий подход ресторана
Так вот, рождественский ассортимент Maks&Moorits попал к шеф-повару ресторана Стену Мяртину, которому был дан карт-бланш, и он использовал предложение на полную катушку: выпустив на волю всю свою кулинарную фантазию, он придумав дегустационный обед из пяти блюд. Отмечу сразу — это разовое мероприятие, и ни таких блюд в меню, ни полуфабрикатов от Maks&Moorits в кладовой ресторана Rudolf нет!
Упомянутые выше маленькие колбаски с черемшой Мяртин превратил в удивительно гармоничную и богатую вкусами закуску: нежная жареная колбаска и сочная спаржа такого же диаметра оказались обмотанными сырокопченой ветчиной и поданы с голландским соусом – четыре вкуса, четыре текстуры и результат: на тарелке предвкушение праздника.
Он делает крокеты из запеченной рульки, о которой уже шла речь, а мясо с ребрышек нарезает аккуратными ломтиками. Лист хрустящей капусты кале, лепесток трюфеля — и вот вам изысканная закуска.
Из кровяной колбаски с сырой гречкой шеф-повар делает начинку для слоеного пирожка и подает его с винным соусом, а жаркое по-китайски превращает в начинку для булочки бао, причем булочка мистическим образом приобретает черный цвет.
Острый рамэн Мяртин дополняет кубиком из свиного жаркого. Хорошая идея: если у вас останется мясо от запеченной рульки или нежирного свиного филе, остатки можно использовать для салатов, бутербродов или супов.
Не знаю, как у вас, но мое первое знакомство с продукцией Maks&Moorits состоялось уже давно, а вот более подробное изучение меню в ресторане Rudolf – еще впереди. И, как кажется, эта встреча сулит много интересного. По крайней мере, кулинарная книга прабабушки шеф-повара, хранящаяся на видном месте под стеклянной крышкой, говорит о многом.