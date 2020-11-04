В Италии из-за пандемии коронавируса с 5 ноября вводится комендантский час

Согласно декрету, подписанному премьер-министром Джузеппе Конте, до 3 декабря в стране прекратят работу выставки и музеи, а торговые центры не будут работать по выходным и праздничным дням. Кроме того, заполняемость транспорта ограничат на 50%. Школьников старших классов переведут на дистанционное обучение. Младших школьников обязали носить маски во время уроков - до новых ограничений их нужно было надевать только на переменах.

Дополнительные ограничения в отдельных регионах будут устанавливаться в зависимости от развития в них ситуации с коронавирусом. Так, в зоны повышенного риска, к которым сейчас отнесены Ломбардия и Пьемонт, будет запрещен въезд всем, не проживающим там на постоянной основе. Также там приостановят работу все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости.

В зонах среднего риска, к которым пока относят Апулию, Калабрию и Венето, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, а также закроют все кафе и рестораны. В "зеленых зонах" будут действовать только все общие ограничения, в том числе введенный ранее запрет на работу ресторанов и баров после 18:00, прекращение работы спортзалов и бассейнов, театров и кинотеатров, а также масочный режим.

При этом принятие новых жестких ограничений вызвало протест со стороны некоторых руководителей регионов, в том числе губернатора Ломбардии, которая занимает первое место по числу подтвержденных заражений. В Турине против локдауна выступили местные жители и предприниматели. Около 400 противников ограничений из-за коронавируса вышли на акцию в Венеции, демонстративно сняв маски.

Ранее в ЕС заявили, что допустили ошибки при подготовке ко второй волне и поторопились с отменой жестких санитарных мер этим летом , что и стало одной из причин столь интенсивной второй волны пандемии. Ежедневное число выявляемых заболевших в несколько раз превышает пиковые весенние показатели почти по всему Евросоюзу, хотя число смертей в среднем остается вдвое меньшим, чем весной. Более низкую смертность эксперты связывают с подготовкой сектора здравоохранения и выработкой оптимальных алгоритмов лечения.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в "красную зону" по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за последние две недели на 100 тысяч человек. О локдаунах различной степени жесткости ранее заявили власти Германии, Франции и Чехии.