Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, министр окружающей среды подал в отставку и выборы в США

При участии эстонских военных убиты несколько десятков исламских террористов

Работа эстонских и французских инструкторов спецназа в Мали приносит первые плоды: на прошлой неделе они участвовали в совместной операции с местными военнослужащими, в ходе которой было ликвидировано несколько десятков исламистов. Читать далее...

Таллиннский аэропорт: в конце 2020 года ожидается открытие новых прямых линий из Таллинна

В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 35 025 пассажиров. Это на 89% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с сентябрем пассажиропоток снизился на 22,6%. Читать далее...

Сидящие в тюрьме братья Кярберги получили по семь лет по новому делу о фентаниле

В среду Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу, в котором сидящих в тюрьме за наркопреступления братьев Пауля и Димитрия Кярбергов, а также их подельника Вадима Скоркина, обвинили в обороте крупной партии фентанила. Читать далее...

В Италии из-за пандемии коронавируса с 5 ноября вводится комендантский час

С 5 ноября в Италии вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса, сообщает газета La Stampa. Людям будет запрещено выходить из дома после 22:00 без уважительной причины, а старших школьников переведут на дистанционное обучение. Читать далее...

В путь с Covid-19: как зараженные должны добираться домой?

После того, как состояние нуждавшихся в госпитализации из-за коронавируса жителей Эстонии позволяет перейти на домашнее лечение, перед ними встает вопрос: как добраться домой, если пользоваться общественным транспортом нельзя? Читать далее...