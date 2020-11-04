Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, отставка министра окружающей среды и выборы в США

Больше 200: в Эстонии зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2660 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 208 проб (7,8%) дали положительный результат. Читать далее...

Ратас: чрезвычайное положение сейчас вводить не собираемся, но новые ограничения возможны

В отличие от Латвии, несмотря на быстрое распространение коронавируса в Эстонии, правительство пока не рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения, однако обсудит новые ограничения. Читать далее...

Кылварт: "Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми"

В Таллиннской городской управе прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Министр окружающей среды уйдет в отставку по состоянию здоровья

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) завтра подаст премьер-министру Юри Ратасу прошение об отставке, сообщила пресс-служба министерства. Читать далее...

Михкельсон: Штаты давно не были так расколоты, как сейчас

В США прошли выборы президента. Куда приведет страну выбор американцев? И что он будет означать для Европы? Смотрите повтор!

Блог 〉 Подсчет голосов: Америка выбирает между Трампом и Байденом

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Читать далее...

Выборы в США: победителя нет, разрыв минимальный, что дальше?

В США всю ночь шел подсчет голосов, но не определился даже явный фаворит, не говоря уже о победителе. По состоянию на утро среды голоса выборщиков распределяются равномерно, с минимальным преимуществом Джо Байдена - 224 у него и 213 у Дональда Трампа. Читать далее...

Отель Radisson Blu Sky закрывается, сотрудников увольняют

Расположенный в центре Таллинна отель Radisson Blu Sky в эту субботу окончательно закрывает двери и на полтора года отправляется на ремонт. В прошлом останется и нынешнее название отеля. Читать далее...

Экономист: крепитесь, люди – впереди темные месяцы без привычных праздников

Экономический кризис из-за пандемии коронавируса продолжится, однако наиболее важно сохранить в норме свое психологическое состояние. Об этом, как пишет Mixnews.lv, сказал в эфире латвийского радио Baltkom экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Читать далее...

Оставленные в Ивангороде машины из Эстонии начали понемногу разбирать