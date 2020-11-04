Картина дня: рекордное число заразившихся COVID-19, отставка министра окружающей среды и выборы в США

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 ноября.
Больше 200: в Эстонии зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2660 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 208 проб (7,8%) дали положительный результат. Читать далее...
Ратас: чрезвычайное положение сейчас вводить не собираемся, но новые ограничения возможны
В отличие от Латвии, несмотря на быстрое распространение коронавируса в Эстонии, правительство пока не рассматривает вопрос о введении чрезвычайного положения, однако обсудит новые ограничения. Читать далее...
Кылварт: "Мы до последнего будем держать детсады и начальную школу открытыми"
В Таллиннской городской управе прошла пресс-конференция на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и советник отдела эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
Министр окружающей среды уйдет в отставку по состоянию здоровья
Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) завтра подаст премьер-министру Юри Ратасу прошение об отставке, сообщила пресс-служба министерства. Читать далее...
Михкельсон: Штаты давно не были так расколоты, как сейчас
В США прошли выборы президента. Куда приведет страну выбор американцев? И что он будет означать для Европы? Смотрите повтор!
Блог 〉 Подсчет голосов: Америка выбирает между Трампом и Байденом
В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. Читать далее...
Выборы в США: победителя нет, разрыв минимальный, что дальше?
В США всю ночь шел подсчет голосов, но не определился даже явный фаворит, не говоря уже о победителе. По состоянию на утро среды голоса выборщиков распределяются равномерно, с минимальным преимуществом Джо Байдена - 224 у него и 213 у Дональда Трампа. Читать далее...
Отель Radisson Blu Sky закрывается, сотрудников увольняют
Расположенный в центре Таллинна отель Radisson Blu Sky в эту субботу окончательно закрывает двери и на полтора года отправляется на ремонт. В прошлом останется и нынешнее название отеля. Читать далее...
Экономист: крепитесь, люди – впереди темные месяцы без привычных праздников
Экономический кризис из-за пандемии коронавируса продолжится, однако наиболее важно сохранить в норме свое психологическое состояние. Об этом, как пишет Mixnews.lv, сказал в эфире латвийского радио Baltkom экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Читать далее...
Оставленные в Ивангороде машины из Эстонии начали понемногу разбирать
В Ивангороде после закрытия границы осталось несколько автомобилей из Эстонии. Владельцы не могут их забрать. Тем временем пользователи соцсетей заметили, что машины повреждены - где-то разбиты стекла, где-то открыт топливный бак, а с одного автомобиля исчезли фары и бампер. Но эти потери гораздо меньше, чем возможные таможенные платежи за брошенные машины. Читать далее...
Вторая пенсионная ступень становится добровольной: что изменится для выходящих на пенсию?
6 ноября вступят в силу поправки в эстонское законодательство, после чего с нового года отчисление средств во вторую пенсионную ступень станет добровольным. Помимо вопроса о том, накапливать ли деньги во второй ступени, возникает и несколько других перспектив выбора. Все новые возможности являются добровольными. Читать далее...
Департамент здоровья: новых случаев более 200, не всегда понятно, где люди заразились
Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк и заместитель генерального директора по вопросам защиты здоровья Департамента здоровья Мари-Анне Хярма представили обзор распространения коронавируса в Эстонии. Читать далее...
При участии эстонских военных убиты несколько десятков исламских террористов
Работа эстонских и французских инструкторов спецназа в Мали приносит первые плоды: на прошлой неделе они участвовали в совместной операции с местными военнослужащими, в ходе которой было ликвидировано несколько десятков исламистов. Читать далее...
Таллиннский аэропорт: в конце 2020 года ожидается открытие новых прямых линий из Таллинна
В октябре Таллиннский аэропорт обслужил 35 025 пассажиров. Это на 89% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с сентябрем пассажиропоток снизился на 22,6%. Читать далее...
Сидящие в тюрьме братья Кярберги получили по семь лет по новому делу о фентаниле
В среду Харьюский уездный суд вынес приговор по уголовному делу, в котором сидящих в тюрьме за наркопреступления братьев Пауля и Димитрия Кярбергов, а также их подельника Вадима Скоркина, обвинили в обороте крупной партии фентанила. Читать далее...
В Италии из-за пандемии коронавируса с 5 ноября вводится комендантский час
С 5 ноября в Италии вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса, сообщает газета La Stampa. Людям будет запрещено выходить из дома после 22:00 без уважительной причины, а старших школьников переведут на дистанционное обучение. Читать далее...
В путь с Covid-19: как зараженные должны добираться домой?
После того, как состояние нуждавшихся в госпитализации из-за коронавируса жителей Эстонии позволяет перейти на домашнее лечение, перед ними встает вопрос: как добраться домой, если пользоваться общественным транспортом нельзя? Читать далее...
Бизнес по продаже в Эстонии голландских пиджаков приносит одни убытки
Голландский производитель мужской одежды Suitsupply, три года назад открывший магазин в таллиннском квартале Ротерманна, до сих пор не вышел в Эстонии в плюс. Читать далее...
Более 70 учеников таллиннской гимназии находятся в самоизоляции
В самоизоляции находятся 120 человек, связанных с Гимназией Адольфа Густава, в их числе как учителя, так и ученики. Читать далее...