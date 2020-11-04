Пьяный водитель без прав, устроивший бешеные гонки с полицией, сядет в тюрьму

В минувшую субботу вечером полиция с помощью спецредства ёж задержала находящегося в алкогольном опьянении 39-летнего мужчину без водительских прав, который, пытаясь скрыться от стражей правопорядка, развил на легковом автомобиле Audi скорость до 200 км/ч, пишет Virumaa Teataja.
В Вируской окружной прокуратуре сообщили, что суд приговорил нарушителя к девяти месяцам лишения свободы, срок был увеличен на два месяца и 28 дней, которые он еще не отбыл по прошлому судебному постановлению. Таким образом, ему предстоит провести за решеткой 11 месяцев и 28 дней. Кроме того, суд конфисковал орудие совершения проступка - легковой автомобиль Audi A6.
Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм сказала, что опасные ситуации в дорожном движении легко возникают, если за рулем оказывается человек без водительских прав или если других участников дорожного движения решит подвергнуть опасности водитель, употребивший алкоголь.
«Однако, если в движении участвует водитель, который не имеет соответствующей подготовки и к тому же нетрезв, серьезные последствия - это лишь вопрос времени, - сказал Карм. - В данном случае сам человек своим поведением на дороге дал достаточную причину назначить ему подобное наказание, чтобы он не мог подвергать опасности кого-либо на дороге по крайней мере в течение некоторого времени».