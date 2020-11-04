Кылварт: откзаться от частичного дистанционного обучения сейчас нельзя

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в настоящее время в школах, для того чтобы контролировать распространение коронавируса и предотвратить необходимость полного закрытия школ применяется частичное дистанционное обучение, пишет Postimees.
«Самый критический вопрос - что будет со школами. В соседних с нами странах уже образуется кризис в медицинской системе, поэтому введены более строгие ограничения. Мы надеемся, что у нас не будет такой необходимости, но мы все равно должны быть готовы к этому», - сказал Кылварт.
Он подчеркнул, что и детские сады, и первые классы школ должны работать в любой ситуации. Частичное дистанционное обучение можно реализовать во второй и третьей школьных ступенях, как это и было сделано в некоторых школах в качестве превентивной меры.
По словам Кылварта, к сожалению, оправдались и все опасения, связанные с недавними школьными каникулами. «К сожалению, оказалось, что школьные каникулы принесли негативные изменения, и сегодня у нас рекорд заболеваемости. Это означает, что в настоящий момент мы не можем отказаться от частичного дистанционного обучения. Цель внедрения частичного дистанционного обучения и других профилактических мер - сохранить школы открытыми. Чтобы не закрывать их полностью», - сказал Кылварт.