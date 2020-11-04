Кылварт: откзаться от частичного дистанционного обучения сейчас нельзя

«Самый критический вопрос - что будет со школами. В соседних с нами странах уже образуется кризис в медицинской системе, поэтому введены более строгие ограничения. Мы надеемся, что у нас не будет такой необходимости, но мы все равно должны быть готовы к этому», - сказал Кылварт.

Он подчеркнул, что и детские сады, и первые классы школ должны работать в любой ситуации. Частичное дистанционное обучение можно реализовать во второй и третьей школьных ступенях, как это и было сделано в некоторых школах в качестве превентивной меры.