Сидящие в тюрьме братья Кярберги получили по семь лет по новому делу о фентаниле

Все обвиняемые пошли на сделку со следствием. Суд приговорил каждого из братьев к шести годам и 11 месяцам лишения свободы, но посчитал, что приговор покрывается семью годами тюремного заключения, ранее вынесенными им за торговлю наркотиками, передает ERR.

Скоркина, который был взят под стражу 18 февраля 2020 года, суд приговорил к 4 годам тюрьмы.

Пауль и Димитрий Кярберги сидят в тюрьме с 28 июля 2017 года, когда их задержали по подозрению в обороте около трех килограммов фентанила. Осенью прошлого года Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства признал их виновными в наркоторговле. Оба получили по семь лет лишения свободы. Также у них было конфисковано имущество на полтора миллиона евро.

Перед тем, как пойти на сделку со следствием, обвиняемые добровольно показали полиции несколько своих тайников, что помогло им получить довольно мягкое наказание. Однако уже после этого выяснилось, что братья сдали правоохранителям не все наркотики. Напомним, что в сентябре 2019 года следователи нашли в квартире одного из домов в Пюсси еще 4,3 кг фентанила и более 13 кг вещества, из которого изготавливают фентанил. По этому факту было возбуждено новое уголовное дело.

Следователи установили, что наркотики по распоряжению Кярбергов там прятал Скоркин. Все трое пошли на сделку с обвинением.