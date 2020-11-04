Фейсбук кишит фейковыми аккаунтами эстонских политиков

Вчера, например, в одном из таких аккаунтов в режиме онлайн транслировалось видео якобы с говорящим премьер-министром, текст которого был вырезан из нескольких предыдущих прямых трансляций в Facebook.

В данном случае речь не идет о так называемых дипфейках, когда искусственный интеллект заменяет лицо одного человека другим и заставляет его двигаться и говорить с помощью компьютерной графики.

Сегодня некоторые программы уже можно использовать для генерации человеческого голоса, но в настоящее время это доступно только для английского языка.

Важно помнить, что у эстонских политиков есть официальные и, в зависимости от положений о конфиденциальности, личные аккаунты, и вся информация передается только на этих страницах.

Прежде чем общаться с кем-либо, нажимать на отправляемые ссылки или даже получать файлы, важно убедиться, что это аутентичная учетная запись.

Особую осторожность нужно соблюдать при общении с известными людьми, особенно после летнего взлома Twitter.