Ср, 4.11.2020
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Михаил Кылварт

Фейсбук кишит фейковыми аккаунтами эстонских политиков

Jüri Ratas.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

У многих эстонских политиков, в том числе у премьер-министра Юри Ратаса и президента Керсти Кальюлайд, есть фейковые аккаунты в Facebook, на которых всем, кто угадает число на картинке, обещают легкие деньги - иногда даже 5000 евро, пишет Postimees.

Вчера, например, в одном из таких аккаунтов в режиме онлайн транслировалось видео якобы с говорящим премьер-министром, текст которого был вырезан из нескольких предыдущих прямых трансляций в Facebook.

В данном случае речь не идет о так называемых дипфейках, когда искусственный интеллект заменяет лицо одного человека другим и заставляет его двигаться и говорить с помощью компьютерной графики. 

Сегодня некоторые программы уже можно использовать для генерации человеческого голоса, но в настоящее время это доступно только для английского языка.

Важно помнить, что у эстонских политиков есть официальные и, в зависимости от положений о конфиденциальности, личные аккаунты, и вся информация передается только на этих страницах.

Прежде чем общаться с кем-либо, нажимать на отправляемые ссылки или даже получать файлы, важно убедиться, что это аутентичная учетная запись.

Особую осторожность нужно соблюдать при общении с известными людьми, особенно после летнего взлома Twitter.

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