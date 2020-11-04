Демократы уже отреагировали на заявление Трампа о необходимости прекратить подсчет голосов. Штаб Байдена заявил, что их юристы готовы вступить в игру, а некоторые сенаторы-демократы назвали Трампа "опасным человеком и диктатором".

Силы безопасности полагают, что чем дольше тот или иной штат будет тянуть с оглашением результатов, тем с большей вероятностью там могут вспыхнуть уличные волнения. Еще задолго до выборов власти отдельных штатов вместе с местной полицией разработали планы действий на случай того или иного сценария развития событий. В частности, большое внимание безопасности уделили Нью-Джерси, Мичиган, Канзас, Мэриленд и другие.

"Мы тесно сотрудничаем с властями на федеральном уровне, на уровне штатов и локально. Все, кто так или иначе отвечает за безопасность на выборах, проинформированы и обеспечены всем необходимым, чтобы вовремя отреагировать на любые нарушения порядка", - сказал "Голосу Америки" официальный представитель ФБР.

По его словам, при подготовке к дню голосования и последующим мероприятиям спецслужбы учитывали настроения в обществе и текущую обстановку в стране.