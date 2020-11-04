Ратас: чрезвычайное положение сейчас вводить не собираемся, но новые ограничения возможны

В передаче радиостанции Vikerraadio «В студии премьер-министр» Ратас отметил, что за последние сутки в стране были выявлены 208 новых случаев заражения коронавирусом, а кумулятивный показатель составил 87,44 на 100 000 жителей, что является основанием для введения новых ограничений: «Я бы сказал, что положение в Эстонии тяжелое, очень-очень серьезное».

Уже на этой неделе правительство обсудит возможность введения новых ограничений. Но объявит ли кабинет министров чрезвычайное положение? «Нет, о чрезвычайном положении пока речи не идет». Предсказывать сейчас, что будет через два-три месяца, по мнению Ратаса, - это как гадать на кофейной гуще.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что улучшить ситуацию, конечно, поможет ношение масок, по возможности исключение контактов и отмена новогодних праздников. Также премьер-министр призвал работодателей позволить подчиненным работать дома.

Сейчас, по словам Ратаса, важно, как медицинские учреждения Эстонии смогут справиться с плановым лечением, как выдержат больницы. Премьер-министр сослался на доктора Аркадия Попова, по оценке которого, сейчас плановое лечение ведется и медицинские учреждения справляются. Но если в какой-то момент возникнет ситуация, при которой больницам придется добавлять койко-места для ковидных больных, придется сокращать места в плановом лечении.