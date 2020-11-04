Ср, 4.11.2020
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В доме призрения появился очаг заражения коронавирусом

Тест на коронавирус.

ФОТО: Jarun Ontakrai/Shutterstock

В расположенном в волости Канепи доме призрения появился очаг заражения коронавирусом, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В настоящее время известно, что 21 подопечный и один сотрудник сдали положительный тест на коронавирус, сообщила волостная управа. Заболевший сотрудник не проживает в волости Канепи.

Ни один из подопечных с положительным результатом теста не нуждается в стационарном лечении, и у большинства инфицированных нет симптомов.

Результаты повторного тестирования сотрудников, вышедших сегодня на работу, оказалось отрицательными. Таким образом, маловероятно, что вирус из волости Канепи распространился дальше.

На помощь персоналу дома призрения пришли специалисты Клиники Тартуского университета и Департамента здоровья. По данным Департамента здоровья, ситуация в доме призрения находится под контролем.

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