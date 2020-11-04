Бизнес по продаже в Эстонии голландских пиджаков приносит одни убытки

Магазином Suitsupply в Эстонии управляет паевое товарищество Tuxedo, у которого заключен франшизный договор с известным брендом одежды через литовскую материнскую компанию UAB Akreta. Это означает, что Suitsupply не сама управляет торговыми точками, а ищет компании, которые на свой страх и риск хотят перепродавать продукцию их торговой марки.

Пока что предприятие Tuxedo не добилось больших успехов. С момента открытия магазина, то есть с осени 2017 года, компания ежегодно получает убыток в размере более 200 000 евро. В общей сложности минуса накопилось почти 680 000 евро, а это означает, что владельцам пришлось вложить в компанию дополнительные средства, чтобы выполнить вытекающие из закона требования к собственному капиталу.

Правление компании во главе с Гедиминасом Петраускасом в отчете за 2019 год пишет, что ничего страшного не произошло, потому что доход от продаж достиг определенной стабильности и составляет от 700 000 до 800 000 евро. «Прошлый год закончился убытком, но в финансовых планах компании на уровне группы это было учтено», - признает правление.

В отчете отмечается, что компания сделала основные инвестиции в магазин, и теперь ей нужно только продвигать больше продуктов Suitsupply и увеличивать количество покупателей. По состоянию на конец сентября в компании работало восемь человек.

Suitsupply - голландская компания с 20-летней историей, основанная Фокке де Йонгом. Осенью 2017 года он присутствовал на открытии магазина в Таллинне и сказал в интервью Postimees, что его цель - сделать из эстонских мужчин джентльменов. Торговый знак компании - джентльменский стиль и доступные пиджаки, с которыми можно сочетать все остальные изделия компании.

Помимо Таллинна Suitsupply также работает в Латвии и Литве. У компании имеется более 80 магазинов по всему миру, расположенных в Европе, Азии и Северной Америке.