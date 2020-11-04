Мартин Кадай: эстонские школы не должны переходить на дистанционное обучение

"Школы должны работать, потому что ученики не входят в группу риска. Если учитель заболеет коронавирусом, то его класс или часть школы перейдут на дистанционное обучение, но закрытие школ нельзя считать правильным решением", - заявил Кадай в радиопередаче "Uudis+" на Vikerraadio.

"Учитывая, что подобная ситуация может продлиться несколько месяцев или даже лет, государству нужно принять решение, на чем сделать упор. Убедить людей, чтобы они вели себя ответственно или же продолжить политику строгих ограничений", - сказал Кадай и отметил, что поведение людей в отношении собственного здоровья очень важно.