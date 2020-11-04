Юри Ратас предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака

Ратас пояснил, что если большинство проголосует за ответ «нет», то у Рийгикогу будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.

«А если большинство ответит "да", это уже юридически обязывает и Рийгикогу не может изменить определение брака в Законе о семье», - заявил Ратас, добавив, что за исключением случая, когда будет проведен новый референдум и на нем будет дан другой ответ.