Юри Ратас предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас, выступая в эфире Vikerraadio, предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака, сообщает Rus.ERR.
По словам Юри Ратаса, формулировка должна быть конкретной. Он предложил следующий вариант: «Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?»
Ратас пояснил, что если большинство проголосует за ответ «нет», то у Рийгикогу будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.
«А если большинство ответит "да", это уже юридически обязывает и Рийгикогу не может изменить определение брака в Законе о семье», - заявил Ратас, добавив, что за исключением случая, когда будет проведен новый референдум и на нем будет дан другой ответ.