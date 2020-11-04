Ср, 4.11.2020
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Айн Кендра
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Юри Ратас предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака

Брак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас, выступая в эфире Vikerraadio, предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака, сообщает Rus.ERR.

По словам Юри Ратаса, формулировка должна быть конкретной. Он предложил следующий вариант: «Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?»

Ратас пояснил, что если большинство проголосует за ответ «нет», то у Рийгикогу будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.

«А если большинство ответит "да", это уже юридически обязывает и Рийгикогу не может изменить определение брака в Законе о семье», - заявил Ратас, добавив, что за исключением случая, когда будет проведен новый референдум и на нем будет дан другой ответ.

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