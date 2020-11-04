Ср, 4.11.2020
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Ааду Муст

Пограничный пункт в Ивангороде перестроят за три года

Ivangorodist Narva suunduv autojärjekord on tavapärane nähtus, eriti suvel. Kaugeltki kõik ootajad pole kütusevedajad. Viimase kahe aastaga on piirilinna turisminäitajad kõvasti kasvanud.

ФОТО: Ilja Smirnov

Министерство транспорта РФ представило проект, согласно которому, в течение 2021–2023 годов планируется провести масштабную реконструкцию погранпунктов «Светогорск» и «Ивангород». Об этом пишет Фонтанка.ру.

Цель проекта — увеличение экспорта транспортных услуг за счет повышения пропускной способности пунктов пропуска.

Такие меры предусмотрены национальной программой в сфере развития международной кооперации и экспорта, утвержденной в рамках реализации так называемых «майских указов» президента РФ Владимира Путина, определяющих стратегические задачи страны до 2024 года.

Благодаря реконструкции, через автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска «Ивангород» в Эстонию и обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей — 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 «легковушек».

Пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарва возрастет до 11,3 тысяч человек в сутки.

В МАПП «Ивангород» предлагается вложить 68,5 млн рублей из бюджета национального проекта, текущие расходы оцениваются в 16,9 млн.

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